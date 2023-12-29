"وداعاً لاستخدام المبيدات الحشرية".. تعرف على 3 نباتات طاردة للذباب والناموس والبق والعث نهائياً من المنزل...مش هتلمحهم تاني بعد اليوم

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - تنزعج معظم السيدات وربات البيوت من ظهور الحشرات الزاحفة والطائرة في المنزل حيث تتكاثر في فصل الصيف بسبب زيادة درجات الحرارة والرطوبة العالية في الجو، لهذا نجد الكثيرين يبحثون عن أفضل الطرق الفعالة للتخلص من الحشرات الطائرة كالذباب والناموس إلى جانب البق والعث التي تسبب انتشار الأمراض والفيروسات التي تضر بصحة أفراد الأسرة، لهذا نقدم لكم الحل الأمثل عن طريق وضع بعض النباتات التي ينفر منها البعوض وتبعدها عن المكان تماماً.

نبات الحبق أو الريحان لطرد الحشرات الطائرة

يمكنك استخدام نبات الريحان أو ما يعرف بالحبق كطارد طبيعي للذباب والباعوض، فكل ما عليكي هو وضع أصيص من نبات الريحان في أكثر الأماكن التي ينتشر فيها الذباب عند النوافذ والأبواب لطرد الذباب والناموس، ويعد الريحان من النباتات العطرية التي يمكن إضافتها للسلطات ووصفات الأكل المختلفة حيث تضفي نكهة مميزة للطعام كما تبرز نكهة الخضروات كالطماطم والفلفل الرومي.

كيفية استخدام نبات الحبق لعمل مبيد حشري طبيعي

هناك أيضاً فائدة كبيرة من استخدام نبات الحبق عن طريق تحضير رذاذ مضاد للحشرات بكل سهولة في المنزل بإتباع الخطوات التالية: