"ابسطي جوزك ودلعيه على الآخر".. ضعي "القرنفل وزيت الزيتون" على المناطق دي من جسمك وهتنبهري من النتيجة... لما تجربيها مش هتبطلي تعمليها طول العمر

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - تهتم معظم الفتيات والنساء بمظهرها وجمالها الداخلي والخارجي مما يجعلها تبحث دائماً عن طرق فعالة وطبيعية للعناية بالبشرة والشعر باستخدام مكونات طبيعية مغذية ومفيدة منها القرنفل الذي يعد من أشهر الأعشاب الطبيعية التي لها العديد من الفوائد العلاجية والصحية، فمن المعروف أن القرنفل من المسكنات الطبيعية التي تستخدم منذ القدم لتسكين الآلام خاصةً آلام الأسنان، كما يتم استخدامه في تحضير العديد من الوصفات والخلطات الطبيعية منها وصفتنا اليوم من القرنفل وزيت الزيتون الرائعة في علاج مشاكل الشعر.

أهمية استخدام وصفة القرنفل وزيت الزيتون للشعر

تتعدد فوائد القرنفل وكذلك زيت الزيتون لكونهما مواد طبيعية مغذية لبصيلات الشعر وفروة الرأس، فالعديد من النساء والفتيات يعانون من تساقط وهيشان الشعر مما يجعل هذه الوصفة هي الحل المثالي لهذه المشكلة المؤرقة، كما تساعد على التخلص من ظهور الشيب والشعر الأبيض خاصةً النساء التي تنزعج كثيراً عند ظهوره، والجدير بالذكر أن القرنفل وزيت الزيتون لهما دور فعال في علاج تقصف الشعر لأن الوصفة تقوي بصيلات وجذور الشعر مما يجعلها أفضل وصفة لعلاج الصلع وملئ الفراغات في الشعر

طريقة تحضير وصفة القرنفل وزيت الزيتون للشعر

يمكنك التمتع بشعر ناعم وطويل كشعر الهنود عند تطبيق هذه الوصفة الجبارة على الشعر عن طريق إتباع الخطوات التالية: