جوزك هيتجنن عليكي .. وصفة " الفازلين مع زيت الزيتون " ستمنحك كل اللي بتحلمي بيه في غمضة عين

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - يعتبر الفازلين من بين المنتجات الرائعة المستخدمة في مجموعة متنوعة من الأغراض، حيث يظهر أداؤه الممتاز في العناية بالجلد والبشرة خلال فصل الشتاء البارد، الذي يتسبب في جفاف البشرة بشكل شائع يعمل الفازلين على معالجة هذه المشكلة من الجذور، حيث يوفر الترطيب اللازم للبشرة بالإضافة إلى ذلك، يقوم زيت الزيتون بدوره بتوفير المكونات الضرورية للعناية بالجسم بشكل عام في الفقرات التالية، سنوضح كيف يمكن الاستفادة من هذين المكونين معًا في وصفة واحدة لتحقيق فوائد متعددة.

مكونات وصفة زيت الزيتون والفازلين

مكونات وصفة زيت الزيتون والفازلين:

ملعقتان كبيرتان من الفازلين.

ملعقة صغيرة من جل الصبار.

ملعقة صغيرة من النشا.

ملعقة صغيرة من زيت الزيتون.

ملعقة صغيرة من عصير الليمون.

طريقة تحضير وصفة زيت الزيتون والفازلين للتخلص من مشكلات الشعر:

قم بخلط جميع المكونات المحضرة معًا داخل وعاء واحد.

قبل الاستخدام، يفضل صهر الفازلين فوق حمام مائي ساخن.

قم بخلط جل الصبار جيدًا مع الفازلين، ثم أضف كمية مناسبة من النشا، واستمر في التحريك حتى تحصل على القوام المرغوب.

بعد ذلك، أضف بضع قطرات من عصير الليمون وزيت الزيتون، وقم بالتحريك لضمان توزيع جيد للمكونات.

استخدم هذا الخليط وزعه بالتساوي على شعرك، ثم اتركه لبضع ساعات قبل غسله بالشامبو.

باستمرارية استخدام هذه الوصفة، يمكن أن تساهم في تحسين حالة شعرك وتوفير الترطيب اللازم.