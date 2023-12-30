"صدمة كبيرة بكل المقاييس".. عروس سعودية تصدم عريسها بطلب غريب .. لن تصدق ماذا طلبت قبل عقد القران

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - في واقعة غريبة من نوعها لاقت انتشاراً واسعاً عبر مواقع السوشيال ميديا إلى جانب انتقالها إلى العديد من الصحف والمواقع الاخبارية، فقد قامت عروس سعودية بمفاجأة عريسها بطلب غريب أدهش الجميع، قامت عروسة سعودية بتحديد شرطاً غريباً من أجل إتمام مراسم زواجها، حيث أصرت أن يقوم الزوج بعمل الفحوصات الطبية اللازمة للتأكد من عدم نقل الأمراض إليه، وألحت العروس على ضرورة إجراء الفحوصات الطبية لعريسها قبل تحديد موعد عقد الزواج بسبب أنه يخرج دائماً ويختلط بالآخرين على عكس حالها حيث أنها تلتزم البقاء في المنزل.

عروس سعودية تفاجئ المأذون بهذا الطلب

أشارت العروس أن الأوبئة التي انتشرت في العالم أدت إلى موت الكثير من الأشخاص، وذكرت أن هناك أحد من أقاربها قد أصيبت بالوباء أثناء زيارة عائلية وللأسف توفيت في خلال 24 ساعة فقط من دخولها المستشفى، لهذا أصرت العروس على ضرورة قيام عريسها بكافة الفحوصات قبل خطوة الزواج، كما أكدت أنها على استعداد للبقاء في المنزل بينما عريسها يتفاعل مع الآخرين باستمرار، ولكنها سوف تلتزم بجميع الإجراءات الاحترازية بسبب الجائحة التي مرت بها البلاد.

ضرورة إجراء الفحوصات الطبية

هناك أهمية كبيرة لإجراء الفحوصات الطبية قبل الزواج من بينها ما يلي: