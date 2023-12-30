"كنز في بيتك يساوي ملايين".. تعرف على طريقة عبقرية لاستخدام "الريموت القديم" لن تجعلك ترميه بعد اليوم.. فكرة لا تخطر على بال الجن الأزرق

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - مما لا شك فيه أن الريموت كنترول من الأشياء الهامة الموجودة في كل بيت، حيث يعد الأداة الأساسية للتحكم في معظم الأجهزة الإلكترونية المتواجدة في المنزل منها التلفاز والدش والتكييفات والمراوح وغيرها، لهذا لا غنى عن استخدام الريموتات في حياتنا اليومية ولكننا نتخلص منها سريعاً برميها في القمامة عند تلفها دون أن ندرى مدى أهميتها وإمكانية استخدامها مرة أخرى لكونها كنز ثمين في بيتك يمكن الإستفادة منه بدلاً من رميه بلا فائدة.

طرق عبقرية لاستخدام الريموت القديم

نستعرض معكم كيفية استخدام الريموتات القديمة بطريقة مذهلة وبسيطة لا تخطر على البال لتعود سليمة مرة أخرى عن طريق إتباع الخطوات البسيطة التالية: