"كنز في بيتك يساوي ملايين".. تعرف على طريقة عبقرية لاستخدام "الريموت القديم" لن تجعلك ترميه بعد اليوم.. فكرة لا تخطر على بال الجن الأزرق

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - مما لا شك فيه أن الريموت كنترول من الأشياء الهامة الموجودة في كل بيت، حيث يعد الأداة الأساسية للتحكم في معظم الأجهزة الإلكترونية المتواجدة في المنزل منها التلفاز والدش والتكييفات والمراوح وغيرها، لهذا لا غنى عن استخدام الريموتات في حياتنا اليومية ولكننا نتخلص منها سريعاً برميها في القمامة عند تلفها دون أن ندرى مدى أهميتها وإمكانية استخدامها مرة أخرى لكونها كنز ثمين في بيتك يمكن الإستفادة منه بدلاً من رميه بلا فائدة.
طرق عبقرية لاستخدام الريموت القديم
نستعرض معكم كيفية استخدام الريموتات القديمة بطريقة مذهلة وبسيطة لا تخطر على البال لتعود سليمة مرة أخرى عن طريق إتباع الخطوات البسيطة التالية:
- يجب أولاً كخطوة مبدأية في إزالة الدائرة الكهربائية الموجودة بداخل الريموت القديم والتي يتمثل دورها في استقبال الأشعة لكي يستشعر بها الريموت كنترول.
- ثم بعد ذلك نقوم بإدخال كود البرنامج المسئول عن نقل النبضات الخاصة بالأشعة تحت الحمراء.
- وبذلك تستطيع الآن الحصول على ما تحتاجه من ريموت جديد بدلاً من التالف.
كيفية الإستفادة من الريموت كنترول القديم
يمكنك الآن استخدام تلك الطريقة العبقرية السابقة لحل مشكلة تلف الريموتات طوال الوقت مما يؤدي إلى تحمل تكلفة باهظة لشرائها باستمرار، فتلك الطريقة تجعلك تضرب عصفورين بحجر واحد عن طريق الإستفادة من الدائرة الكهربائية التي بداخل الريموت لكي تحوله إلى ريموت آخر جديد تماماً، وفي ذات الوقت سوف توفر عليك شراء ريموت جديد من المحلات بأسعار باهظة الثمن ومكلفة.