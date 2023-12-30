"أصحاب المعاشات طايرين من الفرحة"...تعلن هيئة التأمينات عن زيادة المعاشات في مصر 2024...أعرف المزيد من التفاصيل

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - أعلنت هيئة التأمينات الاجتماعية في جمهورية مصر العربية عن زيادة المعاشات لعام 2024، إشارةً واضحة إلى دور حكومة مصر واهتمامها العميق بتحسين مستوى حياة المواطنين يبرز هذا الإعلان التزام الحكومة بتوفير حياة كريمة للمصريين، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية التي تمر بها البلاد في الفترة الحالية، تأتي هذه الزيادة في المعاشات كخطوة إيجابية تعكس الجهود المستمرة لتعزيز الرعاية الاجتماعية وتوفير الحماية للمواطنين، وذلك في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تشهدها الدولة.

زيادة المعاشات في مصر

تتجه الآف الفئات المصرية، ولا سيما أصحاب المعاشات، نحو البحث في مواقع الإنترنت بشكل فعّال بعد إعلان الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية عن زيادة في المعاشات لعام 2024. تمثل هذه الزيادة تحديثًا مهمًا في القيم المالية المرتبطة بالمعاشات، حيث تم رفع قيمة الحد الأدنى للمعاشات إلى 1280 جنيهًا مصريًا، مقارنةً بالقيمة السابقة التي كانت 1105 جنيهًا. كما تمت زيادة الحد الأقصى للمعاشات ليصبح 10080 جنيهًا مصريًا، في مقابل القيمة السابقة التي كانت 8720 جنيهًا.

الخطوات التي يمكن اتخاذها للاستعلام عن قيمة المعاشات

تلتزم العديد من الأفراد، وخاصة أصحاب المعاشات، بالبحث والتحقق من قيمة المعاشات بعد إعلان الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية عن الزيادات فيما يلي الخطوات التي يمكن اتخاذها للاستعلام عن قيمة المعاشات:

الدخول على الموقع الإلكتروني الرسمي للهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية .

اختيار خانة “أصحاب المعاشات”، ثم اختيار الخدمات التأمينية .

النقر على “استعلام البيانات الأساسية لملف المعاش “.

إدخال الرقم القومي الخاص بصاحب المعاش في الحقل المخصص .

الضغط على كلمة “استعلام” لتقديم الطلب.

بعد اتخاذ هذه الخطوات، ستظهر صفحة تحتوي على جميع البيانات الضرورية حول الشخص المستعلم، بما في ذلك قيمة المعاشات الجديدة بعد الزيادة يمكن للأفراد استخدام هذه الخطوات بسهولة لتحديث معلوماتهم والتأكد من التحسينات التي تمت على مدى الفترة الأخيرة.