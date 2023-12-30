«وصفة سحرية ».. تعرف على طريقة عمل كولاجين طبيعي لشد البشرة والتخلص من التجاعيد نهائيا وتحدي.. إليكم الخطوات

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - تعرفي على طريقة عمل الكريم المبهر على شد التجاعيد حيث نقدم لك كولاجين طبيعي جداً لشد البشرة والقضاء على التجاعيد بكل سهولة وبدون أي مواد ضارة. كما أنه يعمل على تبييض البشرة في وقت قياسي جداً، ومن خلال موقعنا بوابة نيوز مصر سنشرح لكم طريقة عمل ذلك. الوصفة السحرية وطريقة استخدامها تابعونا

تعرفي على مكونات الكريم العجيب في شد البشرة

وسنتعرف الآن على بعض المكونات التي سنستخدمها للحصول على أفضل النتائج في أسرع وقت ممكن، وهي كما يلي:

ثلاث ملاعق كبيرة من النشا.

قطعة موز.

ثلاث ملاعق كبيرة من العسل.

ملعقة كبيرة من زيت الزيتون.

تعرفي على طريقة تحضير الكريم لتحصلي على نتيجة مضمونة

وسنقدم لكِ الآن أبسط طريقة لتحضير كنز تفتيح البشرة المبهر بكل سهولة في المنزل دون أي مواد ضارة للبشرة، وهي كالتالي:-

نقشر الموز ونهرسه جيداً ثم نضيف إليه النشا ونحرك جيداً حتى تمتزج المكونات.

ثم أضيفي العسل وزيت الزيتون مع التحريك المستمر حتى يصبح الخليط متجانساً جداً.

تعرفي على طريقة استخدام الكريم على البشرة

نقدم لك أسهل طريقة لاستخدام الكريم على البشرة بكل سهولة دون أي مواد ضارة للحصول على بشرة مثالية، وهي كالتالي:

نقوم بغسل البشرة جيداً بالغسول الخاص بك حتى تصبح خالية من أي أتربة أو كريمات.

ومن ثم نطبق الخليط بالتساوي على البشرة حتى نغطي جميع أجزاء البشرة من أجل الحصول على نتائج متناسقة.

يترك الخليط على البشرة لمدة نصف ساعة، ثم تُغسل البشرة جيداً بالماء الدافئ مرتين.

نكرر العملية مرتين في الأسبوع من أجل الحصول على أفضل النتائجبفضل الله في أقل وقت ممكن.