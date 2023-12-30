هتبقي حامية زي الموس .. طرق مبتكرة لسن السكاكين في المنزل .. لن تخطر على بالك

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - تحرص الكثير من ربات المنزل على العناية بكافة الأدوات التي تتواجد في مطبخها بشكل أساسي حيث أن واحدة من أبرز تلك الأدوات التي يتم استعمالها بكثرة هي السكاكين التي تستخدم في تقطيع المواد الغذائية المختلفة والتي من بينها اللحوم ، وهو الأمر الذي قد يتسبب معه في حاجة تلك السكاكين للسن بشكل دائم كي تظل مشحوذة بشكل مثالي ولا تتسبب في تعطيل الكثير من الأعمال انتظار للرجل الذي يختص بسن السكين والذي يمر على المنازل على فترات متباعدة لذا فإننا سنعمل من خلال ما يلي من سطور في مقالنا على أن نوضح بعض الطرق الرائعة التي تساعد في إنجاز تلك المهمة دون الحاجة للمساعدة
– طرق سن السكاكين
جدير بالذكر أن هناك العديد من الطرق التي نذكر منها استعمال ورق الألومنيوم الذي يتم تطبيقها لأكثر من طبقة ومن ثم نعمل على تمرير السكين مرارا وتكرارا على ورقة الألومنيوم وهو الأمر الذي يجعلها أكثر حدة ومن ثم نحرص على غسل السكين بشكل جيد فور الانتهاء من ذلك للتخلص من بقايا الألومنيوم العالقة
من الممكن أن يتم استعمال الصنفرة في عملية سن السكاكين من خلال تطبيق الصنفرة وترك الجزء الخشن في الداخل ونضع السكين في الداخل مع الاستمرار في التحريك حتى نحصل على سكين مشحوذ بشكل مثالي وكلها أفكار لن تكلفك الكثير من المال .