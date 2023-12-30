هتبقي حامية زي الموس .. طرق مبتكرة لسن السكاكين في المنزل .. لن تخطر على بالك

– طرق سن السكاكين

جدير بالذكر أن هناك العديد من الطرق التي نذكر منها استعمال ورق الألومنيوم الذي يتم تطبيقها لأكثر من طبقة ومن ثم نعمل على تمرير السكين مرارا وتكرارا على ورقة الألومنيوم وهو الأمر الذي يجعلها أكثر حدة ومن ثم نحرص على غسل السكين بشكل جيد فور الانتهاء من ذلك للتخلص من بقايا الألومنيوم العالقة

من الممكن أن يتم استعمال الصنفرة في عملية سن السكاكين من خلال تطبيق الصنفرة وترك الجزء الخشن في الداخل ونضع السكين في الداخل مع الاستمرار في التحريك حتى نحصل على سكين مشحوذ بشكل مثالي وكلها أفكار لن تكلفك الكثير من المال .