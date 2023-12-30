كل النساء بتحلم بيها .. وصفة " الفازلين مع زيت الزيتون " ستمنحك كل اللي بتحلمي بيه في غمضة عين

دوت الخليج - كتب احمد صلاح -تبحث جميع نساء العالم بشكل دائم عن المنتجات والوصفات التي من خلالها يتم الاعتناء بالبشرة و الشعر ، وخاصة في فصل الشتاء حيث تعرض البشرة خلال فصل الشتاء قارس البرودة والذي يتسبب في جفاف البشرة في كثير من الأحيان ، لذا نجد أن من أفضل المنتجات الطبيعية التي تعمل علي حل كافة المشاكل هو الفازلين ، حيث انه يعمل على منح البشرة الترطيب اللازم كما أن زيت الزيتون بدوره يعمل على منح الجسم بشكل عام كافة المواد التي يحتاج من أجل العناية به ، ولذلك نجد أن كثير من النساء يفضلن استخدام هذه الخلطات في الهناية بالجسم والبشرة .
مكونات وصفة زيت الزيتون والفازلين
- 2 ملعقة كبيرة من الفازلين.
- ملعقة صغيرة من جل الصبار.
- ملعقة صغيرة من النشا.
- ملعقة صغيرة من زيت الزيتون.
- ملعقة صغيرة من عصير الليمون.
طريقة تحضير وصفة زيت الزيتون والفازلين للتخلص من الشعر
- نقوم بخلط جميع المكونات التي تم إحضارها معا في داخل وعاء واحد
- يجب أن نقوم بصهر الفازلين فوق حمام مائي ساخن أولا قبل الاستعمال
- نخلط جيل الصبار مع الفازلين بشكل جيد
- نضيف كمية مناسبة من النشا لهذا الخليط مع الاستمرار في التحريك كي نحصل على القوام المطلوب
- ثم يتم إضافة القليل من قطرات الليمون مع زيت الزيتون كي نتمكن من الحصول على النتائج التي نرجوها في الأخير .