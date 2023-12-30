كل النساء بتحلم بيها .. وصفة " الفازلين مع زيت الزيتون " ستمنحك كل اللي بتحلمي بيه في غمضة عين

دوت الخليج - كتب احمد صلاح -تبحث جميع نساء العالم بشكل دائم عن المنتجات والوصفات التي من خلالها يتم الاعتناء بالبشرة و الشعر ، وخاصة في فصل الشتاء حيث تعرض البشرة خلال فصل الشتاء قارس البرودة والذي يتسبب في جفاف البشرة في كثير من الأحيان ، لذا نجد أن من أفضل المنتجات الطبيعية التي تعمل علي حل كافة المشاكل هو الفازلين ، حيث انه يعمل على منح البشرة الترطيب اللازم كما أن زيت الزيتون بدوره يعمل على منح الجسم بشكل عام كافة المواد التي يحتاج من أجل العناية به ، ولذلك نجد أن كثير من النساء يفضلن استخدام هذه الخلطات في الهناية بالجسم والبشرة .

مكونات وصفة زيت الزيتون والفازلين 2 ملعقة كبيرة من الفازلين.

ملعقة صغيرة من جل الصبار.

ملعقة صغيرة من النشا.

ملعقة صغيرة من زيت الزيتون.

ملعقة صغيرة من عصير الليمون. طريقة تحضير وصفة زيت الزيتون والفازلين للتخلص من الشعر نقوم بخلط جميع المكونات التي تم إحضارها معا في داخل وعاء واحد

يجب أن نقوم بصهر الفازلين فوق حمام مائي ساخن أولا قبل الاستعمال

نخلط جيل الصبار مع الفازلين بشكل جيد

نضيف كمية مناسبة من النشا لهذا الخليط مع الاستمرار في التحريك كي نحصل على القوام المطلوب

ثم يتم إضافة القليل من قطرات الليمون مع زيت الزيتون كي نتمكن من الحصول على النتائج التي نرجوها في الأخير .