أهم الاخبار

كل النساء بتحلم بيها .. وصفة " الفازلين مع زيت الزيتون " ستمنحك كل اللي بتحلمي بيه في غمضة عين

0 نشر
0 تبليغ

دوت الخليج - كتب احمد صلاح -تبحث جميع نساء العالم بشكل دائم عن المنتجات والوصفات التي من خلالها يتم الاعتناء بالبشرة و الشعر ، وخاصة في فصل الشتاء حيث تعرض البشرة خلال فصل الشتاء قارس البرودة والذي يتسبب في جفاف البشرة في كثير من الأحيان ، لذا نجد أن من أفضل المنتجات الطبيعية التي تعمل علي حل كافة المشاكل هو الفازلين ، حيث انه يعمل على منح البشرة الترطيب اللازم كما أن زيت الزيتون بدوره يعمل على منح الجسم بشكل عام كافة المواد التي يحتاج من أجل العناية به ، ولذلك نجد أن كثير من النساء يفضلن استخدام هذه الخلطات في الهناية بالجسم والبشرة .

 مكونات وصفة زيت الزيتون والفازلين

  • 2 ملعقة كبيرة من الفازلين.
  • ملعقة صغيرة من جل الصبار.
  • ملعقة صغيرة من النشا.
  • ملعقة صغيرة من زيت الزيتون.
  • ملعقة صغيرة من عصير الليمون.

طريقة تحضير وصفة زيت الزيتون والفازلين للتخلص من الشعر

  • نقوم بخلط جميع المكونات التي تم إحضارها معا في داخل وعاء واحد
  • يجب أن نقوم بصهر الفازلين فوق حمام مائي ساخن أولا قبل الاستعمال
  • نخلط جيل الصبار مع الفازلين بشكل جيد
  • نضيف كمية مناسبة من النشا لهذا الخليط مع الاستمرار في التحريك كي نحصل على القوام المطلوب
  • ثم يتم إضافة القليل من قطرات الليمون مع زيت الزيتون كي نتمكن من الحصول على النتائج التي نرجوها في الأخير .
أحمد صلاح

أحمد صلاح

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا