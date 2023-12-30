قومي بوضع " الملح والخل " في هذه الأماكن ولن تستغني عنها بقية حياتك ..أنقذت حياة أسرة كاملة

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - يعد الملح من أهم المكونات التي تتواجد في مختلف المطابخ كونه مكون رئيسي لا يمكن أن يتم الاستغناء عنه في تحضير الطعام بشكل كبير ، فلا يمكن أن يتم تخيل الطعام دون ملح وهو الشئ الذي لا يمكن أن نستسيغه ، لذا فإن الملح من العناصر الأساسية التي يجب ان تكون حاضرة في كافة المنازل ، كما أن الخل ليس ببعيد عن هذا الجانب أيضا فهو يدخل في تكوين الكثير من الوجبات التي يمنحها الطعم الخاص به ويضفي عليها رونق خاص لكن مكونا الملح والخل من العناصر التي من الممكن أن يتم استعمالها في العديد من الأغراض ليس فقط الطهي كما سنوضح

جدير بالذكر أن هناك بعض العادات والموروثات التي يتم تناقلها بين الأجيال بشكل كبير والتي من بينها القيام برش الملح مع الخل في الأرجاء وهو الأمر الذي سنعمل عل توضيح الفائدة التي من الممكن أن تحدث من خلاله كما يلي – رش الملح والخل من ضمن الفوائد التي من المنتظر الحصول عليها من خلال رش الملح والخل في المنزل هي التخلص من الطاقة السلبية المنتشرة وإحلال الطاقة الإيجابية بديلا لها

التخلص من الضغط النفسي ورفعة من على عاتق أفراد الأسرة .

يعتقد البعض أن رش الملح من شأنه أن يزيل أثر الحسد من المنزل وهو أمر لا يتنافى مع الشريعة فالحسد مذكور في القرآن الكريم .