مزايا خرافيه لن تتوقعها .. ماذا يحدث لهاتفك عند تشغيل وضع الطيران ؟ .. اليك 5 مزايا لا تعرفها من قبل

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - الجميع من مستخدمي الهواتف الذكية يعرفون خاصة وضع الطيران ، فهي واحدة منأهم الخصائص الموجودة في الهواتف الذكية ، ولكن علي الرغم من أن الجميع يعلم طريقة استخدامها لكن هذه الاستخدامات هي الظاهرية فقط ، هناك العديد من الاستخدامات التي تم اكتشافها والتي تتم بواسطة وظع الطيران مما يضيف الي هذه الخاصية مميزات عديدة تميزها بشكل كبير ، حيث انها لم تعد تستخدم في حالات ركوب الطائرات فقط .

ماذا يحدث لهاتفك عند تشغيل وضع الطيران ؟

لن تصدق ما الذي سيحدث في هاتفك عند تشغيل وضع الطيران؟ يمنع وضع الطيران في هاتفك الذكي او في الجهاز اللوحي من ان يقوم بالاتصال بالشبكات او بالـ WI-FI أو البلوتوث و هذا يعني انه ليس من الممكن ان تقوم بعمل مكالمات او استقبال مكالمات او ان تقوم بارسال الرسائل او تلقي الرسائل او تصفح الانترنت بأي شكل من الاشكال حيث أنه ليس من الممكن ان تقوم باستخدام التطبيقات التي تعتمد على الانترنت مثل مواقع التواصل الاجتماعي و هي على النحو التالي : الفيسبوك و الانستجرام و تويتر و تيك توك و غيرها من التطبيقات التي يعرفها الكثير.

فوائد وضع الطيران في الهاتف الذكي أو الجهاز اللوحي :

حماية حسابات من عبث الاطفال .

التقليل من مصادر الالهاء في حالة انك من الاشخاص اللذين يتشتتون بسهولة .

العمل على توفير عمر البطارية في حالة انك نسيت القيام بشحن الهاتف وانت خارج المنزل .

يسرع عملية الشحن لأنه يوقف العديد من ميزات استنزاف البطارية .

العمل علي حماية بيانات الهاتف من التسريب .