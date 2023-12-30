مش هترميها من النهاردة.. وصفة قشور البرتقال السحرية للتخلص من زفارة الدجاج

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - بالتزامن مع فصل الشتاء الذي يعرف بموسم البرتقال، حيث يتم تناول فاكهة البرتقال فيه بكثرة ويفضلها عدد كبير من الأشخاص بسبب الفوائد التي يحتوي عليها حيث يحتوي على فيتامين سي بنسبة عالية جدًا مما يجعله فاكهة الشتاء التي تكافح نزلات البرد والإنفلونزا، وفي العادي يتم التخلص من القشور في سلة المهملات، والكثير يغفل عن أهمية هذه القشور واستخدامها في البيت خاصة في تنظيف الدجاج.

قشور البرتقال لتنظيف الدجاج

تعد قشور البرتقال من العناصر المفيدة التي يمكن استخدامها في تحضير وصفات الطعام أو تعطير المنزل، بالإضافة إلى تنظيف الدجاج، وفي حالة استخدام القشور في تحضير الأطعمة يجب تنظيف القشور جيدًا، وتعتبر قشور البرتقال من العناصر المهمة التي يمكن استخدامها لتساعد في التخلص من زفارة الدجاج عند تنظيفه وذلك من خلال إتباع بعض الخطوات.

كيفية تنظيف الدجاج بقشر البرتقال

يتم التخلص من زفارة الدجاج باستخدام قشر البرتقال من خلال الخطوات التالية: