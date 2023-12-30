للمتزوجات فقط .. ادهني " زيت الزيتون مع القرنفل " في هذا المكان من الجسم قبل النوم ولن تتخيلي النتائج

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - القرنفل أحد أفضل الأعشاب الطبيعية التي من الممكن أن نحصل عليها يوما ما وذلك بالنظر إلى حجم الفائدة التي من الممكن أن نحصلها من ورائه في مختلف الأغراض التي من بينها تسكين الألام بالطبع بجانب بعض أغراض التجميل التي له من الفائدة ما يجعلنا في حالة من الصدمة والذهول خاصة في حال تم إضافة زيت الزيتون له فهي من الوصفات الرائعة التي تحرص كل إمراة على الاستفادة منها قدر الإمكان خاصة وأنها من الوصفات غير المكلفة من الناحية المادية على الرغم من أن فوائدها لا تعد ولا تحصى ومن الممكن أن يتم استعمالها بأكثر من طريقة سنوضح لكم من خلال الفقرات التالية أحد تلك الطرق الرائعة كما يلي

– مكونات وصفة زيت الزيتون مع القرنفل ربع كوب من زيت الزيتون

ملعقة طعام من زيت القرنفل

زجاجة بلاستيكية من أجل حفظ الخليط

إناء لتحضير الخلطة – طريقة نحضير وصفة زيت الزيتون مع القرنفل يتم وضع كافة المكونات السابقة الذكر معا في داخل إناء واحد ومن ثم وضعه فوق قدر من الماء الساخن حتى تسخن الخلطة

ثم يتم تطبيق هذا المزيج على فروة الرأس على ان يترك لمدة ثلاث ساعات كاملة قبل أن يتم شطفها بالماء

يساعد هذا المزيج على حماية الشعر من التساقط

العمل على التحسين من الدورة الدموية لفروة الرأس ما يحسن من نمو الشعر