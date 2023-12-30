كل الحريم بتدور عليه!!… لو عندك كريم "ميبو" تعالي أقولك ممكن تعملي بيه ايه قبل النوم .. نتائج ولا في الخيال

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - كريم ميبو هو نوع من أنواع الكريمات التى تساعد فى تفتيح البشرة وتوحيد لونها، ويخلص البشرة من البقع الداكنة، يعرفوه الكثير من الفتيات والسيدات، ولكن لا يعرفون الطريقة المثالية لإستخدامه للحصول على افضل النتائج، وذلك لأن مشكلة تواجد العديد من الأماكن السمراء بالجسم قد يزعج الكثير من السيدات مما يجعلها تفقد ثقتها بنفسها، ومن خلال البحث توصلنا على أهم الوصفات التي تغني عن اللجوء لمنتجات العناية بالبشرة، ومن خلال هذه المقال سوف تعرف وصفات تخلصك من الإسمرار والبقع الداكنة بكل سهولة ونتائج ولا فى الخيال.

كل الحريم بتدور عليه!!.. وصفة كريم ميبو لتفتيح البشرة

هذه الوصفه فعالة للقضاء على المناطق الداكنة هي وصفة طبيعية تساعد على تفتيح البشرة وتوحيد لونها، كما أنها تعتمد على مكونات طبيعية لها خصائص تفتيح وترطيب للبشرة،كل ماعليك هو إحضار هذه المكونات:

مقدار مناسب من زيت الزيتون.

معلقتين من كريم ميبو.

طريقة تحضير واستخدام الوصفة لتفتيح الأماكن الداكنة