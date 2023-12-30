العشبة التي ترعب الجن .. اوراق خضراء تحتوي على سر عجيب لن يخطر على بالك .. هتتصدم لما تعرف بتعمل اى

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - أصبح من الممكن استخدام خلطة السدر كواحدة من الطرق المفيدة لتفتيح الجسم بسرعة في حالة إذا كنتِ تعانين من اسمرار الجسم، هذه الخلطة تساهم في التخلص من الشوائب وتحقيق بشرة فاتحة أو بيضاء خالية من البقع والآثار الناتجة عن الحبوب القديمة، الطريقة بسيطة وسهلة للاستخدام ويتم تحضيرها بسهولة من مكونات موجودة في المنزل ومع تكرار استخدام الوصفة يتم ملاحظة التغيرات وتفتيح البشرة بسرعة فائقة.

وصفة نبات السدر لتفتيح الجسم يتم تحضير وصفة السدر المطحون لتفتيح المناطق الداكنة من خلال اتباع الخطوات : يتم خلط 3 ملاعق كبيرة من السدر النقي المطحون و 2 ملاعق كبيرة من عصير الليمون الطازج في وعاء صغير.

بعدها يتم إضافة ملعقة صغيرة من زيت الزيتون البكر الممتاز ويخلط جيدًا حتى يصبح المزيج متجانس.

يتم وضع الخليط بلطف على الجسم ويتم دلك الجسم بحركات دائرية لمدة 5-10 دقائق.

يترك الخليط على الجسم لمدة 15-20 دقيقة.

يتم غسل الجسم بالماء الدافئ واستخدام صابونة لطيفة لإزالة الخليط تمامًا.

يتم تجفيف الجسم بلطف باستخدام منشفة ناعمة ويمكن وضع كريم الترطيب على البشرة. فوائد مذهلة من نبات السدر للبشرة نبات السدر له فوائد مذهلة لتفتيح البشرة والعناية بها. إليك بعض فوائد السدر التجميلية: تفتيح البشرة: يحتوي السدر على مكونات طبيعية تعمل على تفتيح لون البشرة وتقليل التصبغات الداكنة والبقع البنية.

ترطيب البشرة: يعمل السدر على ترطيب البشرة بعمق، مما يساعد في تحسين ملمسها ومرونتها ومنحها إشراقة طبيعية.

تنعيم البشرة: يحتوي السدر على خصائص مرطبة وتهدئة يمكن أن تعزز نعومة البشرة وتقليل ظهور الخطوط الدقيقة والتجاعيد.

مكافحة البقع والبثور: تحتوي خصائص السدر الطبيعية على خصائص مضادة للبكتيريا ومضادة للالتهابات، وهو ما يساعد في تقليل ظهور البثور والبقع على البشرة.