” كنز في بيتك هيغير حياتك كلها ” .. حطي القرنفل على زيت الزيتون قبل النوم ولن تصدقي النتيجة

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - تبحث الكثير من السيدات عن وصفات مختلفة لعلاج البشرة والشعر وخاصة عند إصابة الشعر بالضعف والتقصف والهيشان، ويذهبن إلى مراكز التجميل واستخدام الوصفات الكيميائية والتي تكون فائدتها لحظية وبعدها تضر الشعر، لذلك لجأت السيدات إلى الوصفات الطبيعية ومنها زيت الزيتون والقرنفل لما يحتويه كلًا منهما من فوائد، ويتم تحضير الوصفة بسهولة في المنزل دون الذهاب إلى صالونات التجميل.

فوائد زيت الزيتون والقرنفل للشعر فوائد زيت الزيتون والقرنفل الصحية عديدة، حيث يستخدم زيت الزيتون والقرنفل في علاج العديد من الأمراض وتخفيف الآلام، أما عن فوائد خلط زيت الزيتون والقرنفل للشعر فهي: تساعد الوصفة على على إطالة الشعر.

نعومة الشعر وعلاج التقصف.

حماية بصيلات الشعر من البكتيريا الضارة.

تقوية خصلات الشعر ومنع التساقط.

يساعد القرنفل في تنظيف الشعر والتخلص من القشرة.

يساعد زيت الزيتون على زيادة كثافة الشعر. طريقة تحضير وصفة زيت الزيتون والقرنفل للشعر يتم تحضير وصفة زيت الزيتون مع القرنفل للشعر بمكونين فقط ويتم تحضيرها كالآتي: وضع القليل من أعواد القرنفل إلى كمية من زيت الزيتون، مقدارها ½ كوب.

إضافة كمية مناسبة لكمية القرنفل وزيت الزيتون من الماء الدافئ والتقليب جيدًا.

وضع الخليط على الشعر المراد علاجه لمدة 60 دقيقة وبعدها يتم غسل الشعر بالماء الفاتر ويتم استخدام الشامبو المفضل.

للحصول على نتيجة فعالة يتم تكرار هذه الوصفة لمدة شهر كامل.