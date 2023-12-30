فرص ذهبية للشباب .. الراتب 19 ألف جنيه فرصة عمل للشباب .. وظائف من المنزل تأمينات ومكافآت مش موجودة في أي مكان

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - أعلنت وزارة الشباب والرياضة، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، عن وظيفة خالية لكول سنتر متحدث باللغة الألمانية، على أن يكون العمل من المنزل، أوأضحت الوزارة أن الوظائف متاحة للشباب والبنات من خريجي الجامعات، بغض النظر عن سنوات الخبرة، بشرط أن يكون مستوى اللغة الألمانية لدي المتقدم على الوظيفة (مستوى الأول)، وأن لا يزيد سن المتقدم عن 57 عاما، وفي هذا المقال سوف نتعرف على كافة التفاصيل والأخبار المتعلقة بهذا الخبر التي أعلنته الحكومة المصرية.

مميزات العمل في الشباب والرياضة

تشمل حقوق ومميزات الوظيفة مرتبا يصل إلى 19200 جنيه، إضافة إلى المكأفاة، وتدريبا مدفوع الأجر كاملًا، وبدل استخدام الإنترنت، وجهاز كمبيوتر محمول، وتأمينا اجتماعيا وتأمينا طبيا، وأكدت الوزارة أن التقديم للوظائف الخالية يكون من خلال الدخول على صفحة الوزارة، واختيار المنشور الخاص بالوظائف، والدخول إلى الاستمارة الخاصة بالوظائف لملء البيانات المطلوبة.

فرص عمل الشباب والرياضة

وتأتي فرص عمل الإدارة المركزية لتمكين الشباب بالتعاون مع شركة مايكروسوفت ومؤسسة كير مصر للتنمية، وذلك ضمن مبادرة «توظيف مصر»، حيث تتوافر الوظائف فى إحدى الشركات الخاصة.وتتضمن الوظائف المعلنة من قبل الإدارة المركزية لتمكين الشباب التابعة لوزارة الشباب والرياضة عدد من التخصصات المطلوبة.