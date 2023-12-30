الكل هيشتري هواتف .. الآن احدث اصدار من شركة شاومي في الأسواق Xiaomi 14 Pro .. السعر والمواصفات

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - يُعد هاتف Xiaomi 14 Pro أحدث إصدار من شركة شاومي، والذي تم إطلاقه في الأسواق المصرية في ديسمبر 2023. يتميز الهاتف بتصميمه المميز وإمكانياته العالية، ويأتي بسعر مناسب مقارنةً بالهواتف الرائدة الأخرى، هذا وقد أصدرت شركة شاومي في الفترة الأخيره عن هذا الهاتف الذي يسمى شاومي نوت 14 برو، ويعد من الهواتف الذكيه والممتازة جدا في الاستخدام وسرعة التعامل عليه، وفي هذا المقال سوف نتعرف على مميزات وعيوب هذا الموبايل وما هي الأسعار التي أعلنتها شركة شاومي عن هذا الموبايل.

الشاشة: شاشة AMOLED بقياس 6.73 بوصة وبدقة 1440 × 3200 بكسل.

المعالج: معالج Snapdragon 8 Gen 3 ثماني النواة.

الذاكرة: ذاكرة وصول عشوائي (RAM) بسعة 12 أو 16 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 256 أو 512 أو 1 تيرابايت.

الكاميرا: كاميرا خلفية ثلاثية العدسات بدقة 50 ميجابكسل (رئيسية) + 50 ميجابكسل (فائقة الاتساع) + 50 ميجابكسل (تليفوتوغرافي)، وكاميرا أمامية بدقة 32 ميجابكسل

البطارية: بطارية بسعة 4880 مللي أمبير.

نظام التشغيل: نظام Android 14. سعر هاتف Xiaomi 14 Pro في مصر النسخة بسعة 256 جيجابايت وذاكرة وصول عشوائي (RAM) بسعة 12 جيجابايت: 42 ألف جنيه مصري. النسخة بسعة 512 جيجابايت وذاكرة وصول عشوائي (RAM) بسعة 16 جيجابايت: 47 ألف جنيه مصري. مميزات هاتف Xiaomi 14 Pro

تصميم أنيق ورائع.

إمكانيات عالية وأداء قوي.

سعر مناسب مقارنةً بالهواتف الرائدة الأخرى.

يدعم الشحن اللاسلكي

يدعم منفذ سماعات الأذن السلكية.