"عشان محدش يضحك عليك".. حيلة ذكية للتفرقة بين زيت الزيتون الأصلى والمغشوش من اول مرة

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - زيت الزيتون من أكثر الزيوت الطبيعة والصحية استخداما فى الكثير من دول العالم، حيث يحتوي زيت الزيتون الأصلي على العديد من الفوائد التي لا تعد، ولكن فى بعض التجار يقومون بغش زيت الزيتون ويقومون بخلطه مع زيوت أخرى عديمة الفائدة وقد تكون مضرة للجسم، حتى يقوم ببيعه على اساس انه زيت زيتون أصلى، ومن خلال هذا المقال سوف نوضح لكم اسهل طرق لمعرفة زيت الزيتون الأصلي والمغشوش.
علامات سهلة للتفرقة بين زيت الزيتون الاصلى والمغشوش
- اللون
لون زيت الزيتون الأصلي عند وضعه أمام ضوء قوي يصبح لونه احمر قليلا بالإضافة إلى أنه يكون في البداية أخضر.
- من حيث المذاق
زيت الزيتون الأصلى يحتوي على كمية كبيرة من الحموضة ولا يتغير عند استخدامه لفترة طويلة.
- لزوجة زيت الزيتون
لزوجة زيت الزيتون الأصلى تكون قوية جدا عن أي زيت آخر.
- رائحة زيت الزيتون الاصلى
زيت الزيتون الاصلى يتميز بأن رائحته قوية ومميزة، فهي من أفضل الروائح التي يمكن شمها.
طريقة آخري لإكتشاف زيت الزيتون الاصلى من المغشوش
خطوات يمكنك اتباعها للتفرقة بين زيت الزيتون الأصلى من المغشوش، وهذه الخطوات جاءت كالآتى:
- فى البداية قومي بإحضار أي كوب يتحمل برودة الثلاجة ونضع به زيت زيتون.
- ثم نتركه داخل الثلاجة لمدة من الوقت ويفضل أن نتركه يوم كامل.
- وبعدها نخرج الكوب من الثلاجة واكتشف هل تم تجميده أم مازال كما هو.
- فى حالة اذا كان الكوب ثلج يكون الأصلي ،والذي يستمر بنفس حالته يكون مغشوش.