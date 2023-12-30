"عشان محدش يضحك عليك".. حيلة ذكية للتفرقة بين زيت الزيتون الأصلى والمغشوش من اول مرة

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - زيت الزيتون من أكثر الزيوت الطبيعة والصحية استخداما فى الكثير من دول العالم، حيث يحتوي زيت الزيتون الأصلي على العديد من الفوائد التي لا تعد، ولكن فى بعض التجار يقومون بغش زيت الزيتون ويقومون بخلطه مع زيوت أخرى عديمة الفائدة وقد تكون مضرة للجسم، حتى يقوم ببيعه على اساس انه زيت زيتون أصلى، ومن خلال هذا المقال سوف نوضح لكم اسهل طرق لمعرفة زيت الزيتون الأصلي والمغشوش.

علامات سهلة للتفرقة بين زيت الزيتون الاصلى والمغشوش