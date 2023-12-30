"شيلوا من الفيشة بسرررعة".. جهاز صغير ب 100جنية يتسبب فى رفع فاتورة الكهرباء الشهرية ل 700 جنية تخلص منه فورا

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - تزيد فاتورة الكهرباء الشهرية دون معرفة السبب، وهذا الامر يعاني منه الكثير من الأشخاص، دون أن يعرفو أن هناك جهاز صغير يجعل فاتورة الكهرباء تزداد الضعف بجانب الإستخدام الخطأ لبعض الأجهزة الموجودة بالمنزل، والتي تكون سبب اساسى لإرتفاع فاتورة الكهرباء، لذلك سوف نوضح لحضراتكم الأجهزة التى ترفع فاتورة الكهرباء والطريقة الصحيحه للإستخدام ولن تشتكي من ارتفاع فاتورة الكهرباء مرة ثانية.

أجهزة منزلية صغيرة تزيد من فاتورة الكهرباء الشهرية للضعف الأجهزة الكهربائية أساسية في كل منزل ومن ضمن هذه الأجهزة التى تسبب ارتفاع فاتورة الكهرباء “الكتل الكهربائي” : بالرغم من صغر حجمه كما يعرفه الجميع ، إلا أنه يكون سببا في ارتفاع فاتورة الكهرباء بشكل غير طبيعي.

“المجفف الكهربائي”، سواء كان مجفف الشعر أو مجفف الملابس .

السخان الكهربائي، وخاصة في فصل الشتاء ولكي تتجنب إرتفاع فاتورة الكهرباء عليك فقط إتباع هذه النصائح والطريقة الصحيحه للاستخدام الأجهزة المنزلية حتى لا تدفع فاتورة كهرباء عالية. نصائح لإستخدام “الكاتل الكهربائى” والاجهزة الآخرى بطريقة صحيحة لكى لا تزيد فاتورة الكهرباء الشهرية عليك إستخدام الكاتل بهذه الطريقة وهي : وضع كمية الماء المطلوب تسخنيها في الكتل ونتركها حتى يتم الغليان وبعد ذلك يجب استخدام الماء الساخن في الشيء المراد ولا نقوم بإعادة تشغيل الكتل مرة أخرى،أو تشغيله عند الحاجه فقط حتي لا تترفع فاتورة الكهرباء للضعف.

وبالنسبة للأجهزة الآخري، يجب عليك تجنب ترك شواحن الأجهزة في الكهرباء دون استخدام لتقليل فاتورة الكهرباء.

عدم تشغيل مكيف الهواء عند الحاجة إليه.

غسل الصحون بواسطة اليد بدلاً من استعمال غسّالة الصحون.