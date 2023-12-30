عشان ميتنصبش عليك زي ناس كتير.. طريقة ذكية للتفرقة بين زيت الزيتون الأصلي والمغشوش

سمات زيت الزيتون الأصلي

بالطبع هناك بعض العلامات التي يمكن أن يتم بواسطتها تحديد إذا كان زيت الزيتون الذي تم شراؤه أصليا أو مغشوشا وهي على النحو التالي:

أولا لا بدا وأن نقوم بإحضار مصدر ضوء ونتم بوضعه على زيت الزيتون في البداية سوف نجد أن لونه أخضر وبعد ذلك يتحول إلى اللون الأحمر.

ثانيا نجد أن زيت الزيتون الأصلي دائما ما يكون لزج على عكس الزيوت الأخرى العادية أو الزيوت المغشوشة.

ثالثا رائحة زيت الزيتون لا تتغير حتى ولو تم فتح العبوة أكثر من مرة على عكس الزيوت المغشوشة فنجد أن رائحتها تصبح غير جيدة.

كيف أفرق بين زيت الزيتون الأصلي والمغشوش؟

يمكن أن يتم التفرقة ما بين زيت الزيتون الأصلي والمغشوش بطريقه سهلة، يتم إحضار كوب فارغ ونضع فيه كمية من زيت الزيتون وتحفظ في الفريزر إذا تجمد الزيت فهذا يدل على أنه أصلي، بينما لو ظل في صورته السائلة كما هو فهذا الزيت مغشوش.