عشان ميتنصبش عليك زي ناس كتير.. طريقة ذكية للتفرقة بين زيت الزيتون الأصلي والمغشوش

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - يعتبر زيت الزيتون هو أحد أهم الزيوت الطبيعية التي تستخدم بشكل متكرر في عمل الوصفات الجمالية للشعر والبشرة، كما أن يستخدم في بعض الوصفات الطبية وهو أيضا من أنواع الزيوت التي يمكن أن يتم تحضير الطعام بها ولكن قد تقع سيدة المنزل في خط عندما تقوم بشراء زيت الزيتون حيث إنه يمكن خداعها بشراء زيت الزيتونة المغشوش، خاصة وأن البائعين أصبح ليس لديهم ضمير في هذا الأمر، كل ما يهمهم هو جني الأرباح دون التفكير في ضرر الآخرين وفي هذا الموضوع عبر موقع نيوز مصر سوف نذكر لكم طريقة معرفة زيت الزيتون الأصلي من المغشوش.
سمات زيت الزيتون الأصلي
بالطبع هناك بعض العلامات التي يمكن أن يتم بواسطتها تحديد إذا كان زيت الزيتون الذي تم شراؤه أصليا أو مغشوشا وهي على النحو التالي:
- أولا لا بدا وأن نقوم بإحضار مصدر ضوء ونتم بوضعه على زيت الزيتون في البداية سوف نجد أن لونه أخضر وبعد ذلك يتحول إلى اللون الأحمر.
- ثانيا نجد أن زيت الزيتون الأصلي دائما ما يكون لزج على عكس الزيوت الأخرى العادية أو الزيوت المغشوشة.
- ثالثا رائحة زيت الزيتون لا تتغير حتى ولو تم فتح العبوة أكثر من مرة على عكس الزيوت المغشوشة فنجد أن رائحتها تصبح غير جيدة.
كيف أفرق بين زيت الزيتون الأصلي والمغشوش؟
يمكن أن يتم التفرقة ما بين زيت الزيتون الأصلي والمغشوش بطريقه سهلة، يتم إحضار كوب فارغ ونضع فيه كمية من زيت الزيتون وتحفظ في الفريزر إذا تجمد الزيت فهذا يدل على أنه أصلي، بينما لو ظل في صورته السائلة كما هو فهذا الزيت مغشوش.