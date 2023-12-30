8 فوائد هتدلعي بيهم جوزك ليلة الخميس... لو عندك كريم ميبو تعالي أقولك تعملي بيه ايه قبل النوم وهتنبهري جامد من النتيجة

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - تحب الكثير من السيدات الإهتمام بنفسها وبمظهرها ونظرا لارتفاع تكلفة منتجات الاهتمام بالبشرة خلال الفترة الحالية، تبحث العديد من النساء حول وصفات فعالة وسريعة المفعول للقضاء على كافة مشاكل البشرة، حيث إن مشكلة تواجد العديد من الأماكن السمراء بالجسم قد يزعج الكثير من السيدات مما يجعلها تفقد ثقتها بنفسها، لذلك سوف نوفر أهم الوصفات التي تغني عن اللجوء لمنتجات العناية بالبشرة، من خلال مقالنا اليوم وكل ذلك بأبسط المكونات المتواجدة داخل منازلنا، تابعي معنا.
كيفية إستخدام الوصفة
- خلط كمية متساوية من كريم ميبو وزيت الزيتون، ضعي المزيج على المناطق الداكنة في البشرة.
- اتركي الخليط فوق البشرة لمدة 30 دقيقة.
- يتم شطف البشرة بالماء الفاتر.
- يمكن استخدام هذه الوصفة مرتين في اليوم حتى تحصلي على أفضل النتائج.
بعض الأشياء الأخري المفيدة للبشره
يفضل استخدام زيت الزيتون البكر الممتاز للحصول على أفضل النتائج، في حال كانت بشرتك حساسة يفضل تخفيف المزيج بإضافة كمية قليلة من الماء إذا كنتِ تعانين من حساسية تجاه أي من المكونات، ينصح بالامتناع عن استخدام الوصفة، تتمثل فوائد كريم ميبو في تفتيح البشرة وتوحيد لونها ويعمل على إزالة البقع الداكنة كما يساعد في تقليل ظهور التصبغات الجلدية بالإضافة إلى ذلك، يعزز الكريم من علاج الندبات والجروح مما يجعله خيارا فعالا للعناية بالبشرة وتحسين مظهرها.