ضاع عمرنا بنخزنه غلط.. ضعى ملعقة واحده من هذا المكون عند تخزين البصل هيقعد معاكى من السنة للسنة بدون مايبوظ أو يزرع منك

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - تبحث الكثير من ربات المنزل عن طريقة لتخزين البصل من السنة للسنة، ففي كل عام في موسم البصل تشتري ربات المنزل كميات كبيرة من البصل لتخزينها لأنه لا غنى عنه في البيت وهو من الخضراوات الأساسية في تحضير مختلف الأطعمة ولذلك يريدون طريقة سهلة لكي يظل البصل فريش لأطول فترة ممكنة لاستخدامه وسنقدم لكم طريقة بسيطة من التجار أصحاب البصل والتى تعتبر أحد أسرارهم للحفاظ على البصل فهى أحد عوامل النجاح ليتمكنوا من بيع البصل.

طريقة تخزين البصل في الثلاجة يجب اتباع الخطوات التالية: اولا نقوم بتقشير كمية كبيرة من البصل المراد تخزينها.

فرم البصل بالطريقة المرغوبة عن للاستخدام في تحضير الطعام.

يتم وضع مقدار ملعقة كبيرة من الملح على البصل المفروم نضع البصل في أكياس بلاستيكية لحفظ الطعام واخراج الهواء منها.

وضع هذه الأكياس في الفريزر واستخدامها في وقت الحاجة عند تحضير الطعام.

بذلك سيظل البصل فريش دون أن يحدث له تغيير في الطعم أو الرائحة. طريقة أخرى لتخزين البصل بدون ثلاجة هي الطريقة الأكثر شهرة في جميع البيوت وهي كالتالى: يتم وضع حبات البصل واحده بجانب الاخرى في مكان يحتوي على قليل من الرطوبه ولا يصل إليها ضوء الشمس.

التأكد من وصول الهواء الى ذلك المكان حيث يفضل استخدام الدور الارضي لوجود الرطوبة به.

عند استخدام هذه الطريقة سوف يظل البصل كما هو طوال العام. طريقة جديدة لتخزين البصل في شكل بودرة تقشير كمية كبيرة من البصل حسب الرغبة.

تقطيع البصل ووضعه في الفرن حتى يجف نهائيا.

وضع البصل المجفف في المطحنة والبدء في طحنه.

وضع البصل المطحون في عبوات فارغة نظيفة وجافة.

حفظ العبوات في مكان بارد بعيد عن ضوء الشمس والماء.