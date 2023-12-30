معلومة أول مرة تسمع عنها .. ممنوع تلبس شربات في الشتا وتنام!! اعرف السبب

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - نحن الآن في خضم فصل الشتاء وهو من الفصول المحببة لدينا جميعًا، ولكن الكثير منا يعاني من البرودة في ذلك الفصل، هناك عادة منتشرة بين المصريين وهي أن المصريين يقومون بارتداء الجوارب لتدفئة الأرجل أثناء النوم، ولا يعلم الكثيرون ممن يرتدون الجوارب لتدفئة القدمين قبل النوم، لهذه العادة العديد من الأضرار، حتى وإن لم يعانوا منها بشكل مباشر، ونحن ومن خلال هذا التقرير نرصد لكم أبرز الأضرار التي من الممكن أن يصاب بها من يرتدي الجوارب أو الشرابات لتدفئة القدمين قبل النوم، فتابعونا للتفاصيل.

أبرز أضرار ارتداء الجوارب أثناء النوم هناك العديد من الأضرار الصحية التي من الممكن أن يتسبب فيها ارتداء الكوارج أو الشرابات بغرض تدفئة القدمين أثناء النوم. من أبرز تلك الأضرار ما يلي: تتسبب عملية ارتداء الشرابات أو الكوارب قبل النوم في فصل الشتاء في عمل ضيق في الأوعية الدموية للأطراف، مما يتسبب في تدفق الدم بشكل أكثر إلى أجهزة الجسم الأخرى مثل الجهاز الدوري أو الدماغ. وتلك أمور غير مستحبة لأن تلك الكمية من الدماء تؤثر على كفاءة عمل تلك الأجهزة الأخرى المهمة للجسم.

كما أنه من الممكن أن تتسبب تلك الجوارب في اتساع الأوعية الدموية التي ينتج عنها عملية تصريف الحرب الدهون الموجودة في الجسم، التي تعود مرة أخرى بشكل أسرع إلى القدمين، ثم تتسبب في عملية تغير لون القدم والإصابة بالألم والحكة والتورم في الأطراف.