«مش هتصدق نفسك ».... هل تعرف ماذا يحدث في جسمك عند تناول قشر الليمون؟!...عمرنا ضاع واحنا منعرفش قيمته

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - الليمون هو نوع من الفواكه الحمضية. يُعرف علمياً باسم “Citrus limon”، وهو شجرة تنتمي إلى جنس الحمضيات الليمون غني بفيتامين سي ويتميز بنكهته الحامضة والمنعشة يمكن استخدام الليمون في العديد من الأغراض، بما في ذلك تحضير الطعام، وصنع المشروبات، والاستفادة من فوائده الصحية، الليمون يحتوي على العديد من العناصر الغذائية المفيدة، بما في ذلك الفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة بالإضافة إلى فيتامين سي، يحتوي الليمون أيضا على فيتامينات أخرى مثل فيتامين A وفيتامين B-complex. يُعزى لليمون فوائد صحية مثل تعزيز جهاز المناعة، وتحسين صحة الجلد، ودعم الهضم.

تناول قشر الليمون

أكل قشر الليمون يمكن أن يكون طريقة لاستفادة من نكهته وقيمته الغذائية قشر الليمون يحتوي على العديد من المركبات النكهات والزيوت العطرية التي تمنح الليمون نكهته الزكية. وهو أيضًا يحتوي على مضادات الأكسدة والفيتامينات.

فوائد قشر الليمون