طول عمرنا واحنا بنستخدمها غلط .. مطلعتش للاظافر بس 6 استخدامات عبقرية لقصافة الاظافر عمرها ماخطرت على بال الجن الازرق

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - الأظافر الطويلة المهذبة هي عنوان جمال المرأة ولكنها مظهر من مظاهر القبح عند الرجل، لذا يلجأ الكثير منا إلى محاولة التخلص من الأظافر الطويلة، وذلك عن طريق استخدام قصافة الأظافر، ولكن الكثير منا قد يجهل أن تلك الأداة الصغيرة التي يستخدمها الإنسان في قص أظافره وتهذيبها لها العديد من الاستخدامات الأخرى، والتي من الممكن أن تفيدنا في العديد من الأوقات الصعبة وتحل لنا الكثير من الأزمات. وحول تفاصيل أكثر حول تلك الاستخدامات المتعددة لقصافة الأظافر، تابعونا للتفاصيل.”

بعض الطرق المهمة للعناية بالأظافر يوجد عدة طرق يمكن اتباعها للعناية بالأظافر والعمل على تقويتها ومن تلك الطرق ما يلي: يجب العناية بعملية قص الأظافر بشكل صحيح باستخدام أداة مثل مقص أظافر حاد مع مراعاة تدوير الأظافر قليلاً عند عملية القص من ناحية الأطراف.

عدم محاولة استخدام الأظافر كأداة حادة لفتح شيء والحفاظ دائماً على تنظيفها وتعقيمها بانتظام.

بالنسبة للمرأة يجب أن تحرص على شراء منتجات الأظافر أو طلاء الأظافر الجيدة والمعروفة والابتعاد عن المنتجات الرخيصة. الابتعاد تماماً ونهائياً عن أي محاولة لقدم أو تقشير الأظافر باستخدام الأسنان لأن تلك العادة عادة خاطئة تؤدي إلى تلف الأظافر. الاستخدامات المبتكرة لقصافة الأظافر من الممكن أن تستخدم قصافة الأظافر كفتاحة للعلب وزجاجات المياه الغازية أو البرطمانات عن طريق الجزء المنحني في القصافة، والذي يستخدم في فتح تلك العبوات.

من الممكن أيضًا أن تستخدم تلك القصافة في الحرف اليدوية التي يعمل بها بعض الأشخاص الذين يحتاجون إلى أداة مدببة لفصل البلاستيك، الموجود السلك عند الحديد، كما أنها تستخدم في صنع الأسلاك الحديدية ويسر.

من الأغراض الشائعة في استخدام قصافة الأظافر أنها من الممكن أن تستخدم كأداة لتثبيت أعواد البخور، وذلك من خلال الفتحة المخصصة الموجودة في نهايتها.