“خراب بيوت مستعجل”..وزارة الصحة تحذر من شراء هذا النوع من الطماطم من السوق! يسبب الوفاة

تحذير وزارة الزراعة من هذا النوع من الطماطم

قامت وزارة الزراعة المصرية بإصدار تحذير قوي وشديد اللهجة للمزارعين والفلاحين المصريين بشأن استخدام بذور وتقاوي خاصة بالطماطم لأن تلك البذور والتقاوي تعتبر مجهولة المصدر وأنه لم تقم الوزارة باعتماد تلك البذور من قبل وأن أي بذور وتقاوي تستخدم في زراعة الطماطم، لابد أن تكون تم اعتمادها مسبقاً من قبل الأداة الخاصة بالفحص والموجودة بإدارة فحص المنتجات الزراعية بالوزارة وبناءً عليه فقد لوحظ انتشار وجود نوع من الطماطم في السوق يحمل اسم “025”.

وقد أعلنت الوزارة أن إحدى الشركات المخالفة للقوانين الوزارة قد قامت بشراء كمية كبيرة من تلك البذور مجهولة المصدر من إحدى الدول العربية ثم قامت بتغيير اسم تلك التقاوي الضارة عن طريق استخدام ملصق إعلاني آخر لخداع المزارعين والفلاحين، ولذلك قامت الوزارة باتخاذ الإجراءات اللازمة مثل مهاجمة البساتين والحقول المخالفة لذلك الأمر، كما تم إصدار تحذيرات شديدة اللهجة للمزارعين المستخدمين لهذا النوع من التقاوي حتى لا يضعوا أنفسهم تحت طائلة القانون ويتعرضون للمسائلة القانونية.