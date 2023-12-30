“خراب بيوت مستعجل”..وزارة الصحة تحذر من شراء هذا النوع من الطماطم من السوق! يسبب الوفاة

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - “الخضروات تعتبر الخضروات من العناصر الأساسية في كل المطابخ المصرية وهناك خضروات بعينها لا يمكن الاستغناء عنها مثل الطماطم وذلك لما لها من العديد من الفوائد الغذائية العالية ويمكن استخدام الطماطم بأكثر من طريقة، لا يمكن استخدامها في إعداد الصلصة أو السلطة أو حتى في إعداد المخللات والمقبلات والعصائر. ولكن أعلن مصدر مسؤول بوزارة الزراعة بأن وزارة الزراعة المصرية قد أصدرت العديد من التحذيرات بشأن نوع معين من بذور وتقاوي الزراعة الخاصة بالطماطم وذلك لما لها من أضرار على الصحة فتابعونا للتفاصيل.”
تحذير وزارة الزراعة من هذا النوع من الطماطم
قامت وزارة الزراعة المصرية بإصدار تحذير قوي وشديد اللهجة للمزارعين والفلاحين المصريين بشأن استخدام بذور وتقاوي خاصة بالطماطم لأن تلك البذور والتقاوي تعتبر مجهولة المصدر وأنه لم تقم الوزارة باعتماد تلك البذور من قبل وأن أي بذور وتقاوي تستخدم في زراعة الطماطم، لابد أن تكون تم اعتمادها مسبقاً من قبل الأداة الخاصة بالفحص والموجودة بإدارة فحص المنتجات الزراعية بالوزارة وبناءً عليه فقد لوحظ انتشار وجود نوع من الطماطم في السوق يحمل اسم “025”.
وقد أعلنت الوزارة أن إحدى الشركات المخالفة للقوانين الوزارة قد قامت بشراء كمية كبيرة من تلك البذور مجهولة المصدر من إحدى الدول العربية ثم قامت بتغيير اسم تلك التقاوي الضارة عن طريق استخدام ملصق إعلاني آخر لخداع المزارعين والفلاحين، ولذلك قامت الوزارة باتخاذ الإجراءات اللازمة مثل مهاجمة البساتين والحقول المخالفة لذلك الأمر، كما تم إصدار تحذيرات شديدة اللهجة للمزارعين المستخدمين لهذا النوع من التقاوي حتى لا يضعوا أنفسهم تحت طائلة القانون ويتعرضون للمسائلة القانونية.