«هتندم لو ماخلصتش منه».. جهاز صغير في منزلك هو السر وراء "ارتفاع فاتورة الكهرباء" 3 أضعاف.. تخلص منه فوراً قبل فوات الأوان

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - يعاني العديد من الأشخاص من ارتفاع فواتير الكهرباء التي تصلهم شهرياً، ويعزى هذا الارتفاع إلى استخدام العديد من الأجهزة الكهربائية فعلى الرغم من أن معظم هذه الأجهزة تستهلك كميات كبيرة من الكهرباء، إلا أن هناك أجهزة صغيرة الحجم يمكن أن تكون لها تأثير كبير في زيادة فاتورة الكهرباء يمكن التعرف على هذه الأجهزة واتخاذ إجراءات للحد من استخدامها أو استبدالها بأجهزة أخرى توفر الكهرباء.

الأسباب التي تؤدي إلى ارتفاع فواتير الكهرباء

الراوتر هو جهاز صغير يُعَدّ أحد أكبر المستهلكين للكهرباء، وهو يؤثر بشكل كبير على استهلاك الكهرباء في المنزل عادةً ما يُستخدم الراوتر لربط الأجهزة بالإنترنت في المنزل، ولكن تركه متصلاً بمصدر الكهرباء طوال اليوم ينفق الكهرباء بشكل كبير للتقليل من هذا الاستهلاك، من الأفضل فصل الراوتر عن مصدر الكهرباء لبضع ساعات، ويمكن أن تكون ساعات الليل هي الوقت المناسب لفعل ذلك بالإضافة إلى ذلك، هناك أجهزة أخرى تستهلك الكهرباء بشكل مماثل، مثل أجهزة التكييف والمكواة والسخان الكهربائي لذا، يجب أن نكون حذرين في استخدامها ونتبع ممارسات فعالة للحفاظ على تقليل فواتير الكهرباء.

نصائح للتوفير في فاتورة الكهرباء

يمكن اتباع بعض الإجراءات لتقليل استهلاك الكهرباء وبالتالي تقليل فواتير الكهرباء، وتشمل هذه الإجراءات:

اعتماد الأفران التي تعمل بالغاز بدلاً من الأفران الكهربائية. تجنب تشغيل المصابيح التي لا تكون ضرورية ولا تحتاج إليها. استخدام جهاز التبريد بنظام الكولمان (التبريد بالماء) بدلاً من استخدام المبرد الكهربائي. قطع التيار الكهربائي عن جهاز الراوتر عندما لا يتم استخدامه.

هذه الإجراءات يمكن أن تساعد في تقليل استهلاك الكهرباء وتوفير تكاليف الكهرباء في المنزل.