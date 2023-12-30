سر خطير لفتح القفل !! .. لو مفتاحك ضاع طريقة جهنمية لفتح أي قفل مهما كان حجمه بدون مفتاح

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - نقابل في أغلب الأوقات بعض من الأمور التي تبدو كأنها صغيرة جدا ولكنها في الواقع غير هذا نهائيا، ومن ضمنها هي مشكلة ضياع المفاتيح دون أن ندري أين هي المشكلة، حيث أن هذا الشيء يتسبب في وجود أكثر من مشكلة مختلفة جدا، حيث أن المفاتيح تشمل مفتاح كل من المنزل والعربية وأيضا المكتب وأي شيء آخر له مفتاح ففي هذه الحالة يلجأ إلى استعمال أي أداة تكون حادة من أجل كسر القفل فتح الباب المغلق، ولكن هذا الشيء ليس صحيح مطلقا لأننا سنوضح لكم طريقة بسيطة جدا يتم بواسطتها فتح القفل المغلق بطريقة سهلة جدا بدون مقابلة أي مشكلة أو صعوبة في هذا الأمر خلال وقت سريع جدا وبدون بذل أي مجهود كبير.

خدعة جهنمية لفتح القفل بدون مفتاح

يمكن استخدام علبة الكنز الخاصة بالمشروبات الغازية كوسيلة بسيطة لفتح الأقفال وذلك عبر الخطوات التالية:

ابدأ بأخذ الجزء العلوي من علبة الكنز وقصه بشكل حرف “T” باستخدام مقص. ثم يتم تثبيت هذه القطعة في المكان المخصص لإدخال المفتاح. بعد ذلك قم بالضغط بشدة على القطعة ولفها في اتجاه فتح القفل. سيتيح لك هذا الإجراء فتح القفل بكل سهولة ولكن يجب أن تكون حذرًا لتجنب أي إصابات في يديك أثناء القيام بهذه العملية.

طريقة لفتح القفل من خلال مشبك الأوراق