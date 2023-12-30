طول عمرنا واحنا بنستخدمها غلط.. مطلعتش للاظافر بس 6 استخدامات عبقرية لقصافة الاظافر عمرها ما خطرت على بال جن

استخدامات هائلة لقصافة الأظافر

تُغني قصافة الأظافر عن العديد من الأدوات الأخرى حيث يمكن إستخدام قصافة الأظافر في الآتي:

يستخدم الجزء المنحني في القصافة في فتح زجاجات المياه الغازية أو البرطمانات التي يصعب فتحها دون أداة.

كذلك يمكن من خلال الفتحة الدائرية الموجودة في أسفل القصافة تثبيت عود البخور فيها، ويفضل وضع طبق منعا لسقوط الرماد على الأرض أو المنضدة.

تستخدم القصافة لقطع الأسلاك، لذلك يتم لأصحاب المهن اليدوية استخدامها في قطع الأسلاك.

كيفية العناية بالأظافر

الاعتناء بالأظافر له أهمية كبيرة حيث أن الأظافر قد تسبب في نقل الأمراض، ويمكن الاعتناء باستخدام القصافة كالتالي: