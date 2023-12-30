طول عمرنا واحنا بنستخدمها غلط.. مطلعتش للاظافر بس 6 استخدامات عبقرية لقصافة الاظافر عمرها ما خطرت على بال جن

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - تُعد القصافة من الأدوات الصغيرة التي لا غنى عنها، حيث تخلصنا من الأظافر الزائدة وتساعد على تهذيبها، وذلك المعروف عنها، وهناك عدة استخدامات لقصافة الأظافر عدا أنها تنظف الأظافر، حيث انها تساعد القصافة في عمل عدة اشياء قد تغنيك عن استخدامات أدوات أخرى لعمل تلك الأشياء ومن هنا عزيزي القارئ سنقوم بتوضيحها من خلال هذا المقال.
استخدامات هائلة لقصافة الأظافر
تُغني قصافة الأظافر عن العديد من الأدوات الأخرى حيث يمكن إستخدام قصافة الأظافر في الآتي:
- يستخدم الجزء المنحني في القصافة في فتح زجاجات المياه الغازية أو البرطمانات التي يصعب فتحها دون أداة.
- كذلك يمكن من خلال الفتحة الدائرية الموجودة في أسفل القصافة تثبيت عود البخور فيها، ويفضل وضع طبق منعا لسقوط الرماد على الأرض أو المنضدة.
- تستخدم القصافة لقطع الأسلاك، لذلك يتم لأصحاب المهن اليدوية استخدامها في قطع الأسلاك.
كيفية العناية بالأظافر
الاعتناء بالأظافر له أهمية كبيرة حيث أن الأظافر قد تسبب في نقل الأمراض، ويمكن الاعتناء باستخدام القصافة كالتالي:
- استخدام القصافة في قص الأظافر والبعد عن قضمها بالفم، حيث تتكون بكتيريا تحتها تسبب أمراض.
- قص الأظافر باستمرار لمنع نمو بكتيريا تحتها.
- لا تقومي بوضع طلاء الأظافر بشكل مستمر، وابتعدى عن طلاء الأظافر المجهول المصدر.
- تركيب الأظافر بشكل دائم.
- لا تستخدم الأظافر لفتح علبة أو لعمل شىء يلحق ضرراً كونها أداة.