اوعي تشتريه لو حتى ببلاش تحذير من شراء هذا النوع من الزيت المنتشر في السوق يدمر الكبد والمناعة.. سموم نطعمها لأولادنا

إعادة تدوير زيت الطعام المستعمل

يقوم عدد من الباعة الجائلين بالتحول في الشوارع لشراء زيوت مستعملة، وحين يقوم بتجميع كمية من الزيت المستعمل يقومون بوضعه في إناء كبير ومن ثمّ إضافة مواد كيميائية تعمل على ترسيب الشوائب من الزيت في قاع الإناء ووضع مواد كيميائية مبيضة تغير من اللون الغامق للزيت، وبعدها يتم وضعه في زجاجات زيت وبيعها في الأسواق لذلك نحذر من شراء واستخدام أي نوع زيت مجهول المصدر حفاظاً على سلامتهم من الأمراض.

تحذير من الزيوت الضارة

قام الدكتور هشام موافي بالتحذير من استخدام الزيت أكثر من مرة، حيث أن الزيوت التي تتعرض للحرارة لأكثر من مرة قد تكون بها مواد كيميائية ضارة بصحة الإنسان نتيجة تعرضها للحرارة بشكل متكرر، وذلك حفاظا على أنفسنا وعلى أولادنا من الأمراض الخطيرة، لذلك على ربات البيوت الحرص عند استخدام الزيوت فلا يصح استخدامه أكثر من مرة لانه يتعرض الى درجه الغليان، كذلك التقليل إستخدام المقليات قدر الإمكان للحد من خطورتها.