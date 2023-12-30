وفري فلوسك.. طريقة عمل معطر طبيعي لتعطير المنزل والملابس بجودة عالية ومكونات من مطبخك هيخلي ريحة بيتك زي الفنادق.. جربي وادعيلي

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - تهتم ربات المنازل بشراء المعطرات الباهظة الثمن لتعطير المنازل ونظافتها، وهذا لأن رائحة المنزل الجميلة تدل على انتعاشه ونظافته مما يجعل ربات البيوت يبحثن بشدة عن طرق جديدة لتعطير منازلهم بشكل دائم ويومي، وقد زاد البحث عن طرق طبيعية لتعطير المنزل في ظل ارتفاع أسعار المعطرات.

تعطير المنزل بإستخدام قشر البرتقال

يمكن استخدام قشر البرتقال في تعطير المنزل فهي تتميز برائحتها الذكية، وفيما يلي طريقة صنع معطر منزلي بواسطة قشر البرتقال: