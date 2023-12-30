وفري فلوسك.. طريقة عمل معطر طبيعي لتعطير المنزل والملابس بجودة عالية ومكونات من مطبخك هيخلي ريحة بيتك زي الفنادق.. جربي وادعيلي

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - تهتم ربات المنازل بشراء المعطرات الباهظة الثمن لتعطير المنازل ونظافتها، وهذا لأن رائحة المنزل الجميلة تدل على انتعاشه ونظافته مما يجعل ربات البيوت يبحثن بشدة عن طرق جديدة لتعطير منازلهم بشكل دائم ويومي، وقد زاد البحث عن طرق طبيعية لتعطير المنزل في ظل ارتفاع أسعار المعطرات.
تعطير المنزل بإستخدام قشر البرتقال
يمكن استخدام قشر البرتقال في تعطير المنزل فهي تتميز برائحتها الذكية، وفيما يلي طريقة صنع معطر منزلي بواسطة قشر البرتقال:
- أحضري ½ لتر من الماء.
- أضيفي إليه قشر البرتقال وعود من الريحان.
- يتم غلي الخليط على النار مدة 10 دقائق.
- يترك الخليط ليبرد تمامًا.
- يصفى الخليط ثم يضاف إليه زيت اللافندر.
- يتم وضعه في بخاخ ويرش في كل أرجاء المنزل.
طريقة تعطير المنزل باستخدام الزيوت العطرية
يمكن استخدام الزيوت العطرية في تعطير المنزل من خلال صنع معطر منها، وذلك باتباع الخطوات التالية:
- أحضري زجاجة دواء نظيفة وفارغة.
- أضيفي ملعقة صغيرة من زيت النعناع.
- أضيفي ملعقة صغيرة من زيت اللافندر.
- أضيفي ملعقة صغيرة من زيت البرتقال.
- أضيفي ملعقة صغيرة من زيت الليمون.
- قومي برج الزجاجة بشكل جيد.
- أحضري أعواد من الشيش طاووق.
- ضعي الأعواد في زجاجة الزيوت.
- أخرجي الأعواد واقلبيها على الجانب الآخر.
- قومي بوضع الزجاجة على الطاولة حتى تنتشر الرائحة العطرة في كل أرجاء المنزل.
- كما يجب تهوية المنزل بشكل جيد للتخلص من أي رائحة كريهة مع التخلص من بقايا الأطعمة والقمامة بشكل يومي مع ضرورة تغيير مفروشات المنزل