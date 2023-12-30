متجيش تقول معرفش .. خبر مهم تعالى اعرفه قبل ما تتعرض لغرامات وتدفع دم قلبك..غرامات فيما يخص عملة ال 10 جنية البلاستيكية الجديدة

عقوبة الامتناع عن استخدام العملات البلاستيكية

في أول ظهور للعملات البلاستيكية (العشرة جنيه) امتنع بعض الأشخاص من التعامل بها وتداولها، وطبقا لما ورد في المادة رقم 377 من قانون العقوبات يتم فرض عقوبة مالية بدفع مبلغ مالي قدره عشرة آلاف جنيه مصري ولا تزيد عن مائة ألف جنيه، وذلك حسب ما ورد في المادة 377 لمن يخالف أن يتداول ويتعامل بالعملات البلاستيكية الجديدة.

عقوبة تفرض على بائعي العشرة جنيه البلاستيكية الجديدة

هناك بعض الأشخاص الذين لديهم حب بيع العملات البلاستيكية الجديدة حيث أنها تتميز بشكل مميز وتصميم رائع، لذلك يقوم بعض الأشخاص ببيعها بقيمة أعلى من قيمتها، لذلك قال أستاذ القانون السيد مصطفى السعداوي أن هناك عقوبة قد تفرض على من يقوم بيع العشرة جنيه بالحبس شهر كامل مع فرض غرامة مالية تبدأ من مليون جنيه وحتى 5 مليون جنيه كحد اقصى لجميع المخالفين وذلك لمن يقوم بفعل هذا.