هيسحبو منك العداد .. قرار خاص من وزارة الكهرباء بخصوص عدادات الكهرباء القديمة .. خلي بالك

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - تُعد الطاقة الكهربائية من أهم مصادر الطاقات التي تتواجد في البيوت والشركات وغيرها، وتقوم شركات الكهرباء في أنحاء الجمهورية بتوفير كهرباء لكافة الأماكن وذلك مقابل فاتورة شهرية يتم دفعها في كل شهر ويتم حسابها حسب الاستهلاك الشهري من الكهرباء، والجدير بالذكر أن وزارة الكهرباء أعلنت عن بعض الأمور منها التي يتم فيها فصل الكهرباء وسحب عداد الكهرباء من البيوت، وهذا في حالة قيام صاحب العمل بعمل مخالفات، و سنخبركم بالمخالفات عن طريق مقالنا.
حالات تعرضك لرفع استهلاك الطاقة الكهربائية
يتم قطع التيار الكهربائي عن المنزل في الحالات التالية، وذلك طبقاً لما ورد عن وزارة الكهرباء وهي:
- في حالة منع مسؤول الكهرباء من أخذ قراءة العداد لمدة شهرين متتاليين.
- حين يقوم صاحب العداد من حدوث أي تلفيات بالعداد.
- عند عمل وصلة كهرباء بطريقة غير قانونية.
- في حالة عدم دفع قيمة فاتورة الكهرباء لمدة شهرين.
- كذلك في حالة زيادة الأحمال على الكهرباء دون أخذ تصريح من وزارة الكهرباء.
القرار الأخير من وزارة الكهرباء للمواطنين
قامت وزارة الكهرباء بالإعلان عن قرار هام يسعد المواطنين، وهذا القرار خاص بالمواطنين الذين يتواجد في منازلهم عداد الكارت مسبق الدفع، أو كما يطلق عليه البعض عداد الكارت، وهو إمكانية شحن عداد الكهرباء من خلال تطبيق يتم تحميله على الهاتف الذكي بدأت من الذهاب إلى ماكينات الدفع، ويعتبر ذلك ضمن خطة الدولة.