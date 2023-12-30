هيسحبو منك العداد .. قرار خاص من وزارة الكهرباء بخصوص عدادات الكهرباء القديمة .. خلي بالك

حالات تعرضك لرفع استهلاك الطاقة الكهربائية

يتم قطع التيار الكهربائي عن المنزل في الحالات التالية، وذلك طبقاً لما ورد عن وزارة الكهرباء وهي:

في حالة منع مسؤول الكهرباء من أخذ قراءة العداد لمدة شهرين متتاليين.

حين يقوم صاحب العداد من حدوث أي تلفيات بالعداد.

عند عمل وصلة كهرباء بطريقة غير قانونية.

في حالة عدم دفع قيمة فاتورة الكهرباء لمدة شهرين.

كذلك في حالة زيادة الأحمال على الكهرباء دون أخذ تصريح من وزارة الكهرباء.

القرار الأخير من وزارة الكهرباء للمواطنين

قامت وزارة الكهرباء بالإعلان عن قرار هام يسعد المواطنين، وهذا القرار خاص بالمواطنين الذين يتواجد في منازلهم عداد الكارت مسبق الدفع، أو كما يطلق عليه البعض عداد الكارت، وهو إمكانية شحن عداد الكهرباء من خلال تطبيق يتم تحميله على الهاتف الذكي بدأت من الذهاب إلى ماكينات الدفع، ويعتبر ذلك ضمن خطة الدولة.