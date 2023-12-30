خراب بيوت مستعجل.. وزارة الصحة تحذر من شراء هذا النوع من الطماطم من السوق يسبب الوفاة

وزارة الزراعة تحذر من شراء الطماطم

أعلنت وزارة الزراعة عن بعض تقاوي الطماطم التي لا تصلح للأكل في بيان لها، وقد حذرت المزارعين من عدم شراء هذا النوع والذي يحمل الرقم 025 ولكن هناك بعض الأشخاص قاموا بشراء تقاوي طماطم غير صالحة من دول أخرى وقاموا بتزوير الرقم و وضع عليه لاصق واستخدامه للزراعة، وفي ضوء ذلك قامت وزارة الزراعة بشن حملات على البساتين وفرض العقوبات على الشركات التي يتم إثبات استخدامها لهذا النوع من التقاوي.

اضرار الطماطم الغير ناضجة

يمكن معرفة شكل الطماطم التي لم تنضج بعد عن طريق الآتي: