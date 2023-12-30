خراب بيوت مستعجل.. وزارة الصحة تحذر من شراء هذا النوع من الطماطم من السوق يسبب الوفاة

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - تعتبر الطماطم أحد أهم الخضروات التي لا غنى عنها في البيت، فهى المدخل في أغلب الطبخات والسلطات والمقبلات، كما يمكن استخدامها لعمل العصائر، والجدير بالذكر أن الطماطم تحتوي على قيمة غذائية عالية جدا، حيث أنها مليئة بمضادات الأكسدة التي تحمي الجسم من الخلايا الضارة، ومنذ فترة قصيرة قامت وزارة الزراعة بمصر برفع تحذير من استخدام أحد أنواع تقاوي الطماطم، حيث أن هذه التقاوي ثمار غير مكتملة النضج تحتوي على أضرار كثيرة وقد تتسبب في الوفاة.
وزارة الزراعة تحذر من شراء الطماطم
أعلنت وزارة الزراعة عن بعض تقاوي الطماطم التي لا تصلح للأكل في بيان لها، وقد حذرت المزارعين من عدم شراء هذا النوع والذي يحمل الرقم 025 ولكن هناك بعض الأشخاص قاموا بشراء تقاوي طماطم غير صالحة من دول أخرى وقاموا بتزوير الرقم و وضع عليه لاصق واستخدامه للزراعة، وفي ضوء ذلك قامت وزارة الزراعة بشن حملات على البساتين وفرض العقوبات على الشركات التي يتم إثبات استخدامها لهذا النوع من التقاوي.
اضرار الطماطم الغير ناضجة
يمكن معرفة شكل الطماطم التي لم تنضج بعد عن طريق الآتي:
- عند شراء الطماطم يحب عدم اختيار الطماطم الغير ناضجة.
- الطماطم غير ناضجة تتميز بوجود لون أخضر.
- اللون الأخضر الطماطم يعنى وجود مادة السولانين.
- تتفاعل هذه المادة مع جدار المعدة بعد أكلها ومن ثمّ تتسبب في الغثيان وتؤدي للموت.