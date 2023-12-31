عليكي … ازاى تعرفي الفرق بين زيت الزيتون الأصلي وزيت الزيتون المغشوش

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - معروف أن زيت الزيتون له فوائد عديدة ولا يمكن الاستغناء عنه داخل أي منزل، حيث أن زيت الزيتون يمكن استخدام للشعر أو البشرة أيضا في الكثير من الأطعمة المتنوعة فهو من أفضل الزيوت السحرية للاستخدام، ولكن يوجد العديد من الأشخاص يقومون بغشة وبيعه على أنه زيت زيتون أصلي، لذلك من خلال هذا المقال سوف نوفر لكم الفرق بين زيت الزيتون الأصلي والزيت المغشوش تابعونا.

خصائص توضح زيت الزيتون الاصلي والمغشوش يوجد بعض الخصائص التى تعرفك كيف تميزي بين زيت الزيتون الأصلي والزيت المغشوش وهي: يعتبر زيت الزيتون الأصلي يكون لونه داخل على اللون الأخضر، ومن ثم يتحول لونه للون الأصفر، أما إذا كان زيت مغشوش وغير أصلي يتغير لونه ويصبح لونه بني.

أيضاً الرائحة الخاصة بزيت الزيتون الأصلي تكون قوية ومميزة، وإذا كان مغشوش تكون رائحته نفاذة بسبب الروائح المضافة.

كما أنه يعتبر شديد اللزوجة نسبتا من الزيت المغشوش، ويمكنك التأكد من هذا عن طريق لمسه.

أيضا الطعم فمعروف أن زيت الزيتون يتميز بطعمة المميز والذي لا يتغير طعم مميز وواضح لا يتغير مع الوقت، فيعد زيت الزيتون الأصلي مكون من نسبة حموضة بسيطة بينما المغشوش نسبة حموضته عالية. طريقة سهلة للتفريق بين زيت الزيتون الأصلي و المغشوش يمكنك إحضار كوب فارغ، وقومي بإضافة قدر من زيت الزيتون.

بعد ذلك ضيفي هذا الكوب في الثلاجة لمدة يوم كامل.

فإذا تماسك الزيت وأصبح لزج للغاية فهذا الزيت الاصلي.

أنا الزيت المغشوش يظل سائل.