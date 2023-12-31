صدمة كبيرة .. الفتيات السعوديات يفضلن الزواج من أبناء هذه الجنسية العربية .. هتتصدم لما تعرف الجنسية

فتيات سعوديات يفضلن الزواج بجنسيات أخرى

أشارت ظاهرة انتشار زواج الفتيات السعوديات من رجال من جنسيات أخرى ماعدا الجنسية السعودية إلى أسباب منها أن الرجال الأجانب يتعاملون من الفتيات السعوديات بلطف واهتمام على عكس الرجال السعوديين الذين يتعاملون بجدية وصرامة مع الفتيات السعوديات مما جعل الفتيات يبحثن عن شريك حياة يتميز بالمعاملة بلطف.

أسباب زواج الفتيات السعوديات من جنسيات أخرى

تجد الفتيات السعوديات يفضلن الزواج من جنسيات أخرى لأنها تستطيع التحكم في إقامة زوجها داخل المملكة العربية السعودية، وذلك يمنح المرأة السعودية قدرة على توجيه حياتهن الزوجية وتحديد حياتهن المستقبلية، والجدير بالذكر أن الدولة السعودية تفرض بعض الشروط على زواج النساء السعوديات للأجانب، حيث أنها لا تقبل زواج الفتيات السعوديات إلا لمن هو قادر على الإنفاق ومستقر من الناحية المادية، وقادر على توفير حياة كريمة كما يجب أن يكون قادر على تكوين أسرة، بالإضافة إلى ضرورة التوافق من الناحية الاجتماعية والثقافية والعلمية وهذه الأمور ضرورية حتى يستمر الزواج.