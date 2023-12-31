علشان ميضحكش عليك.. حيلة لا تتوقعها عن اكتشاف الذهب الأصلي من المضروب

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - يقبل المواطنين على متابعة أسعار الذهب أولا بأول باعتباره الملاذ الآمن الذي يحافظ على قيمة العملة من الانهيار أو التضخم، فهو عنصر يحوي يحافظ على العملة في ظل اضطرابات في الشرق الأوسط والصرعات والحروب التي لا تنتهي، لذلك يعتر ملاذا آمنا ليس في مصر فقط بل في العالم، ويقبل المواطنين على شراء الذهب من أجل التحوط به والدفع به وقت الأزمات فهو عنصر حيوي

مشغولات وسبائك ذهبية مغشوشة على مواقع التواصل

وخلال الفترة الأخيرة ارتفعت أسعار الذهب أولا بأول باعتباره الملاذ الآمن الذي يحافظ على قيمة العملة والمدخرات، ولذلك أٌقبل المواطنين على ضخ أموالهم وشراء الذهب سواء من المشغولات الذهبية أم السبائك، لذلك يستغل بعض معدودي الضمير الفترة الحرجة لبيع مشغولات ذهبية مغشوشة بإحكام ويتعرضون لخسائر مالية ضخمة نتيجة جهلهم بكيفية التمييز بين الذهب الحقيقي والمغشوش.

نصائح قبل شراء الذهب

وإذا كان الفرد يرغب الاستثمار في الذهب عليه التوجه إلى تاجر موثوق به أولا والشراء من خلاله ولا بد ان يطلع الفرد على بعض المعلومات المهمة للتميز بين الذهب المغشوش والحقيقي إذا كنت غير متأكد، يمكنك دائماً الرجوع إلى محل والتأكد بنفسه قبل ضياع الأموال وخسارة العديد من النقود في صفقات خاسرة.

كيفية التمييز بين الذهب الحقيقي والمغشوش

يعتبر الذهب من أدوات الزينة المهمة الذي يضفي بريقا من اللمعان والفخامة والأناقة لكن يمكن من الصعب التمييز بين الذهب الحقيقي والمغشوش.

في الذهب الحقيقي يحتوي على نقاشات تشير إلى عيار القطعة ووزنها، وهذه النقاشات تكون عادة صغيرة وتحتاج إلى مكبر من أجل رؤيتها بوضوح، وهذه الأرقام تشير عادة إلى العيار مثل 10K، 14K، 18K، 22K، 24K، أو الوزن بالجرامات والأوقيات وربما البلد الذي تم فيه تصنيع الأوقية.

العلامة الثانية هو أن الذهب الحقيقي لا يتمتع بأى رائحة نهائيا وإذا كانت القطعة تنبت منها رائحة معدنية من المحتمل أن تكون مغشوشة.

العلامة الأخرى ضرورة التأكد من الصوت الذي يصدره الذهب والذهب الحقيقي له صوت خاص إذا سقطت على سطح صلب، والذهب المغشوش قد يصدر صوتًا مختلفًا.

وهناك علامة أن الذهب الحقيقي لا ينجذب إلى المغناطيس، وفي حال انجذابها من المتوقع أن تكون مغشوشة.

اختبار المياه للذهب

يجب على الفرد إجراء اختبار للمياه إذا سقطت قطعة من الذهب في كوب ماء، فإن الذهب الحقيقي يغطس بينما قد يطفو الذهب المغشوش، وهناك اختبار آخر هو اختبار الخل وفي حال نقع قطعة الذهب في الخل لعدة ساعات لا يتغير لونه.