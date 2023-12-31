ازااى مكناش نعرفها.. استخدمات مذهلة لقشور البرتقال عمرها ماتخطر ببالك.. مستحيل ترميها تاانى

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - البرتقال من الفواكه المفيدة جدا للجسم خاصه فى الشتاء لإنه غنى بفيتامين سى التى نحتاجه لنزلات البرد، ويحتوى أيضا على العديد من الفوائد الصحية منها خفض ضغط الدم، والفيتامينات التي تحافظ على صحة الأسنان والعظام، ولكن بعد تناوله، يتخلص الشخص من القشر والقائه في الزبالة او القمامة ،دون ان يعرفوا انه يمكن استخدامه للعناية بالبشرة، وكمعطر منزلى واستخدامات اخرى كثيرة، سوف نستعرضها لكم خلال السطور القليلة القادمة.

استخدمات مذهلة لقشور البرتقال عمرها ماتخطر ببالك