ازااى مكناش نعرفها.. استخدمات مذهلة لقشور البرتقال عمرها ماتخطر ببالك.. مستحيل ترميها تاانى

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - البرتقال من الفواكه المفيدة جدا للجسم خاصه فى الشتاء لإنه غنى بفيتامين سى التى نحتاجه لنزلات البرد، ويحتوى أيضا على العديد من الفوائد الصحية منها خفض ضغط الدم، والفيتامينات التي تحافظ على صحة الأسنان والعظام، ولكن بعد تناوله، يتخلص الشخص من القشر والقائه في الزبالة او القمامة ،دون ان يعرفوا انه يمكن استخدامه للعناية بالبشرة، وكمعطر منزلى واستخدامات اخرى كثيرة، سوف نستعرضها لكم خلال السطور القليلة القادمة.
استخدمات مذهلة لقشور البرتقال عمرها ماتخطر ببالك
- قشور البرتقال في السلطات : عن طريقة يتم فرم قشر البرتقال، ويضاف عليه زيت الزيتون والخل والعسل ويقلب جيداً، وبذلك تكون تتبيلته سهلة ويمكن إضافته إلى أنواع كثيرة من السلطات.
- قشور البرتقال كقناع للوجه: يمكنك غلي القشور واستعمالها كقناع على الوجه والبشرة فهى تحتوى على الفيتامينات والمعادن التي تعمل على تقليل البقع الداكنة، بالإضافة إلى جعل بشرتك مميزة برائحة البرتقال.
- قشور البرتقال كمعطرا للمنزل: عن طريق غلي قشور البرتقال جيداً، ثم قومى بفرمه وإضافة ما تحبين من الروائح العطرية لها ووضعها في بخاخ واستعمالها من حين لآخر حيث يجعل منزلك ذو رائحة هادئة ومريحة.
- قشور البرتقال كبخور: عن طريق تجفيف قشور الرتقال وطحنها، ثم اضيفى إليها حبوب القرنفل والقرفة وبعض من الزيوت العطرية المفضلة لديك، وامزجهم جيدا، ثم استخدامه كبخور لتعطير المنزل.