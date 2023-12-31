دلعي جوزك جامد .. لو عندك " كريم بانثينول " تعالي أقولك ممكن تعملي بيه ايه ؟ .. نتائج ولا في الأحلام

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - لا شك أن هناك الكثير من الأخبار التي يتم نشرها من خلال مواقع التواصل الاجتماعي المتعددة والتي تتحدث بشكل كبير عن المرأة وما يتصل بها من اهتمامات خاصة بها والتي من بينها تلك الأخبار التي تتضمن على العديد من وصفات التجميل التي تستعمل في مختلف الاغراض والتي تهتم لها النساء بشكل كبير حيث أن العناية بالجمال من الموضوعات التي تشغل بال المرأة بشكل لا يمكن تخيله فلدىهن هوس كبير بالمظهر الرائع والحصول على الشكل الجذاب والشاب لأطول فترة من العمر

جدير بالذكر أن من أهم علامات الجمال لدى المرأة هي البشرة ، حيث أن الكثير منهن يبذلن جهد كبير للغاية في سبيل الحصول على بشرة خالية من العيوب وحيوية تتمتع بقدر عال من النضارة وهو الأمر الذي من شأنه أن يبقي المرأة شابة لأطول فترة ممكنة حيث أن استعمال كريم بانثينول من شأنه أ، يوفر لكي ما تحتاجين له

– كريم بانثينول والبشرة

يساعد هذا الكريم في عملية ترطيب البشرة لفترات طويلة مما يحميه من الجفاف الذي ينتشر بشكل كبير خلال فصل الشتاء والذي يمتاز بالبرد القارس

يعمل كريم بانثينول على التخلص من الجروح بشكل مثالي من خلال التئامها إضافة إلى التخلص من الحروق والالتهابات

يساعد في التخلص من التجاعيد المزعجة والتي تمنح الإنسان مظهر أكبر من سنه

تبييض البشرة وتفتيحها والتخلص من الإسمرار .