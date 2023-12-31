جوزك مش هيسيب البيت .. وصفة " الفازلين مع زيت الزيتون " في هذا المكان من الجسم ولن تتخيلي النتائج الرائعة

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - يعد الفازلين من المواد التي يتم الإقبال على شرائها بشكل كبير من جانب النساء على وجه التحديد خاصة خلال فصل الشتاء الذي يمتاز ببرده الشديد والجفاف الذي يظهر أثره على البشرة بشكل واضح والذي يعمل على الحماية منه الفازلين الذي ينشط كأفضل مرطب للجلد والذي يتم استعماله بكثرة في الوصفات التجميلية الرائعة من جانب النساء ، أضف إلى ذلك أن زيت الزيتون الطبيعي هو الأخر لديه من المواصفات ما يجعل منه اختيار أول لدى جميع النساء في حال رغبن في الاعتناء بمظهرهن ، لذا فإننا سنعمل على توضيح طريقة الاستفادة من تلك الوصفة التي تجمع بين هذين المكونين معا من خلال ما يلي من سطور

– مكونات وصفة زيت الزيتون مع الفازلين 2 ملعقة كبيرة من الفازلين.

ملعقة صغيرة من جل الصبار.

ملعقة صغيرة من النشا.

ملعقة صغيرة من زيت الزيتون.

ملعقة صغيرة من عصير الليمون. طريقة التحضير يتم وضعلا كافة المكونات معا في داخل إناء معد بشكل مسبق

أولا يجب أن نقوم بصهر الفازلين فوق حمام مائي ساخن

ثم نقوم بخلط الفازلين المذاب بعناية مع جل الصبار مع العمل على التحريك المستمر للخليط

نضيف كمية مناسبة من النشا لهذا الخليط مع الاستمرار في التحريك كي نحصل على القوام المطلوب

وأخيرا يتم إضافة قطرات الليمون مع زيت الزيتون للحصول على وصفة رائعة للعناية بالشعر .