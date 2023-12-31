كنز في بيتك.. ضعي قشر البرتقال واليوسفي في الماء المغلي وشوفي هيحصل ايه هتندمي انك معرفتهوش من زمان

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - تشتهر فاكهة البرتقال واليوسفي بأنها فاكهة الشتاء حيث يتم تناوله بشكل يومي خلال هذا الفصل، ومن المفترض أن بعد الانتهاء من تناول هذه الفاكهة يتم التخلص من القشر، ولكن يمكن الاستفادة من هذه القشور بأكثر من طريقة، من ضمن هذه الطرق هي وضع قشور البرتقال واليوسفي في المياه المغلية والاستفادة منها في تعطير الجو داخل المطبخ وصنع الصابون السائل، كما أن هذه القشور تحتوي على عدد من الفوائد مثل مضادات الأكسدة وغيرها من المواد الأخرى.
طريقة صنع الصابون السائل بقشور البرتقال
حتى يمكن صناعة الصابون السائل باستخدام قشور البرتقال واليوسفي، يجب توفير المكونات التالية:
- كيلو من قشور البرتقال.
- 2 ملعقة كبيرة من الجلسرين.
- لتر من الماء الفاتر.
- 4 ملاعق صغيرة من بيكربونات الصوديوم.
- صابونة مواعين مبشورة.
- كوب كبير من الخل الأبيض.
خطوات عمل الصابون السائل بقشور البرتقال واليوسفي
هناك بعض الخطوات البسيطة التي يجب إتباعها لعمل الصابون السائل في المنزل باستخدام قشور البرتقال واليوسفي، وتتمثل هذه الخطوات في النقاط التالية:
- غسيل قشور البرتقال بالماء والصابون جيدًا وتقطيعها إلى قطع صغيرة الحجم.
- وضع القشور في وعاء به نصف لتر ماء ورفع الوعاء على النار حتى الغليان.
- ترك الخليط على النار لمدة ١٠ دقائق وتصفية القشور من الماء.
- وضع القشور في الخلاط وإضافة باقي المكونات وخلطهم جيدًا حتى يصبح الخليط ناعم.
- إضافة الخليط على خليط الصابون المبشور وتقليب جميع المكونات حتى يصبح القوام سميك.
- إضافة الزيوت العطرية للصابون ووضعه في زجاجات نظيفة محكمة الغلق واستخدامه.
- يمكن حفظ الصابون في الثلاجة لمدة شهرين.