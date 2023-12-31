كنز في بيتك.. ضعي قشر البرتقال واليوسفي في الماء المغلي وشوفي هيحصل ايه هتندمي انك معرفتهوش من زمان

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - تشتهر فاكهة البرتقال واليوسفي بأنها فاكهة الشتاء حيث يتم تناوله بشكل يومي خلال هذا الفصل، ومن المفترض أن بعد الانتهاء من تناول هذه الفاكهة يتم التخلص من القشر، ولكن يمكن الاستفادة من هذه القشور بأكثر من طريقة، من ضمن هذه الطرق هي وضع قشور البرتقال واليوسفي في المياه المغلية والاستفادة منها في تعطير الجو داخل المطبخ وصنع الصابون السائل، كما أن هذه القشور تحتوي على عدد من الفوائد مثل مضادات الأكسدة وغيرها من المواد الأخرى.

طريقة صنع الصابون السائل بقشور البرتقال

حتى يمكن صناعة الصابون السائل باستخدام قشور البرتقال واليوسفي، يجب توفير المكونات التالية: