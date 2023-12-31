بأسرار التجار.. افضل طريقة لتخزين البصل من السنة للسنة بدون مايبوظ او يزرع منك.. جربيها وهتدعيلي

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - من المعروف أن البصل لا غنى عنه فى اي منزل لأنه يدخل فى العديد من الاكلات، لذا تبحث الكثير من ربات المنزل عن طريقة لتخزين البصل من السنة للسنة، ففي كل عام في موسم البصل تشتري ربات المنزل كميات كبيرة من البصل لتخزينها حتى يكون متاح فى المنزل طوال العام، ولذلك يريدون طريقة سهلة لكى يظل البصل فريش لأطول فترة ممكنة لاستخدامه، ومن خلال هذا المقال سوف نقدم لكم أفضل طريقة لتخزين البصل، وأسرار التجار لعوامل نجاح تخزين البصل.

افضل طريقة لتخزين البصل

هناك عدة طرق لتخزين البصل لأطول فترة ممكنة، ويمكنك سيدتى اختيار الطريقة الأنسب لكى وهذه الطرق جاءت كالتالى.

الطريقة الأولى تخزين البصل فى الثلاجة

فى البداية نقوم بتقشير كمية كبيرة من البصل المراد تخزينها.

ثم نفرم البصل بالطريقة المرغوبة عن للاستخدام في تحضير الطعام.

يتم وضع مقدار ملعقة كبيرة من الملح على البصل المفروم نضع البصل في أكياس بلاستيكية لحفظ الطعام واخراج الهواء منها.

وضع هذه الأكياس في الفريزر واستخدامها في وقت الحاجة عند تحضير الطعام، وبذلك سيظل البصل فريش دون أن يحدث له تغيير في الطعم أو الرائحة.

الطريقة الثانية تخزين البصل بدون ثلاجة

تعد تلك الطريقة من اشهر الطرق، وعند استخدام هذه الطريقة سوف يظل البصل كما هو طوال العام، كل ماعليكى هو إتباع الخطوات التالية:

يتم وضع حبات البصل واحده بجانب الاخرى في مكان يحتوي على قليل من الرطوبه ولا يصل إليها ضوء الشمس.

التأكد من وصول الهواء الى ذلك المكان حيث يفضل استخدام الدور الارضي لوجود الرطوبة به.