ياريتني عرفتها من زمان.. طريقة سهلة وسريعة لتنظيف السجاد على الناشف بدون ماء وهو مفروش بدون الحاجة للمغسلة

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - يعد تنظيف السجاد من أكثر الأمور المرهقة على معظم السيدات وربات المنزل، حيث أنها تستغرق الكثير من الوقت والجهد بالإضافة إلى شراء محموعة من المساحيق الخاصة بالتنظيف، ولذلك ونوضح لكم وصفة سهلة وبسيطة، وبدون الحاجة إلى استخدام الماء أو إرسال السجاد إلى المغسلة، حيث يمكن بهذه الوصفة والمكونات البسيطة تنظيف السجاد والحصول على أفضل نتيجة من أول مرة، فتابعوا معنا هذا المقال لتتعرفوا على هذه الطريقة بالتفصيل.
مكونات وصفة تنظيف السجاد بدون ماء
سوف نوضح لكم طريقة سحرية يمكن من خلالها تنظيف السجاد بكل سهولة وخلال وقت قصير، حيث يمكن بهذه المكونات التخلص من كافة الأوساخ المتراكمة على السجاد، وإليكم المكونات التي نحتاج إليها في النقاط التالية:
- كوب كبير من الخل.
- ملعقة كبيرة من بيكربونات الصوديوم.
- إحضار مكنسة كهربائية.
- بالإضافة إلى فرشة مخصصة لتنظيف السجاد.
طريقة تنظيف السجاد بدون ماء
بعد أن تعرفنا على المكونات التي نحتاج إليها والتي تعتبر سهلة وبسيطة وقليلة التكاليف، سوف نوضح لكم طريقة التنظيف السجاد بكل سهولة، وبدون الحاجة إلى استخدام أي ماء، وإليكم هذه الطريقة موضحة في النقاط التالية:
- أولا، أن قومي باستخدام مكنسة الكهرباء في كنس السجادة تماما، والتخلص من أي أتربة متراكمة عليها.
- ثم تقوم برش وتوزيع الخل على السجادة وبيكربونات الصوديوم كذلك أيضا.
- أتركهم لمدة 15 دقيقة ثم ابدي في تنظيفها بفرشة خاصة بالسجاد وسوف تلاحظين التخلص من كافة الأوساخ.