اوعي تشتريها حتي لو ببلاش .. تحذير خطير من وزارة الصحة لجميع المواطنين بتجنب شراء هذا النوع من الطماطم .. خلي بالك علشان منتشرة في السوق

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - هل يمكن تصور الثلاجة من غير تواجد الطماطم بداخلها؟ لا يمكن على الإطلاق لأن الطماطم لا يمكن الاستغناء عنه في أي مطبخ حيث يدخل في كافة الأكلات والأطعمة كما أنه المكون الأساسي في إعداد السلطة، وهناك أكلات بسيطة يتم إعدادها باستخدام الطماطم مثل الجبنة البيضاء بالطماطم والزيت وغيرها من الأكلات الأخرى؛ لذا كان تحذير وزارة الصحة في غاية الأهمية حيث تهدف إلى حماية الإنسان، و سنتعرف في هذا المقال على هذا النوع من الطماطم الذي تم التحذير من شرائه وتناوله.

لماذا حذرت وزارة الصحة من هذا النوع من الطماطم؟