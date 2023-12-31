اوعي تشتريها حتي لو ببلاش .. تحذير خطير من وزارة الصحة لجميع المواطنين بتجنب شراء هذا النوع من الطماطم .. خلي بالك علشان منتشرة في السوق

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - هل يمكن تصور الثلاجة من غير تواجد الطماطم بداخلها؟ لا يمكن على الإطلاق لأن الطماطم لا يمكن الاستغناء عنه في أي مطبخ حيث يدخل في كافة الأكلات والأطعمة كما أنه المكون الأساسي في إعداد السلطة، وهناك أكلات بسيطة يتم إعدادها باستخدام الطماطم مثل الجبنة البيضاء بالطماطم والزيت وغيرها من الأكلات الأخرى؛ لذا كان تحذير وزارة الصحة في غاية الأهمية حيث تهدف إلى حماية الإنسان، و سنتعرف في هذا المقال على هذا النوع من الطماطم الذي تم التحذير من شرائه وتناوله.
لماذا حذرت وزارة الصحة من هذا النوع من الطماطم؟
هناك بعض التجار الذين لا يتقون الله قاموا بشراء نوع من تقاوي الطماطم تُعرف ب25 0، وهي من أسوأ أنواع الطماطم وتسبب العديد من الأمراض وقد تسبب الوفاة؛ لذا قامت وزارة الصحة بتفتيش كافة المزارع والاشراف على كافة أنواع الطماطم المزروعة للتأكد من عدم زراعة هذا النوع من الطماطم وتقوم بذلك لأنها تعمل على عدم تعريض حياة أي مواطن للخطر.
ما هو نوع الطماطم التي يجب الامتناع عن شرائها ؟
عند ذهاب ربة المنزل أو أي شخص لشراء طماطم يجب الابتعاد عن الطماطم التي يوجد بها جزء أخضر حيث تعتبر غير ناضجة بالإضافة إلى أنها تحتوي على مواد سامة وخطيرة وتناولها يؤدي إلى الوفاة مباشرة وتعتبر جهود وزارة الصحة كثيرة في حماية البشر والحفاظ على أرواحهم.