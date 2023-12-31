خلطة جبارة.. وصفة سحرية لتنظيف طاسة القلي المحروقة بدون فرك مهما كان نوعها في 3 دقائق فقط

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - يعد تنظيف الأواني من أكثر الأمور المرهقة لدى معظم السيدات حيث توجد بعض الأواني التي تكون شديدة الدهون، وخاصة طاسات القلي فمعظم السيدات لا تستطيع تنظيفها بسهولة، كما أن معظم المنظفات لا تعطي النتيجة المرغوبة، إضافة أيضًا إلى أنه الكثير منها يكون بأسعار غالية الثمن، ولذلك سوف نوضح لكم في هذا المقال وصفة سهلة وبسيطة ومن مكونات قليلة التكاليف، يمكن من خلالها تنظيف طاسة القلي بكل سهولة، والتخلص من كافة الدهون والأوساخ المتراكمة عليها.

وصفة تنظيف طاسة القلي

يمكنك من خلال بعض المكونات البسيطة تنظيف طاسات القلي من أي دهون أو حروق متراكمة عليها، ويصعب التخلص منها، حيث تعد هذه المكونات قليلة التكاليف وبسيطة، وتوجد في جميع المنازل، فتابعو معنا هذه النقاط لتتعرفوا على المكونات التي نحتاج إليها:

كمية مناسبة من الماء شديد السخونة.

ملعقة كبيرة من بيكربونات الصوديوم.

ملعقة كبيرة من الملح الخشن.

وعاء مناسب لخلط المكونات.

طريقة تحضير الوصفة والتنظيف

بعد إن تعرفنا على المكونات التي نحتاج إليها، والتي تعد سهلة وبسيطة وقليلة التكاليف والتي يمكنك من خلالها تنظيف كافة طاسات القلي والكثير من الأواني التي يوجد بها دهون وحروق يصعب التخلص منها، ولذلك إليكم طريقة تحضير واستخدام هذه الوصفة في النقاط التالية:

أولًا، قومي بإحضار وعاء عميق وضعية على النار.

ثم ضعي به كمية مناسبة من الماء، واتركيه حتى يغلي.

بعد ذلك، ابدي في وضع بيكربونات الصوديوم والملح الخشن داخل الماء، وقلبيه جيدا حتى يذوب تماما.

قومي بعد ذلك بوضع الطاسة داخل الماء الساخن واتركيه لمدة 15 دقيقة.

ثم أخرجيها بعد ذلك، وادعكيها بالصابون، وسوف تلاحظين التخلص من كافة الدهون والأوساخ.