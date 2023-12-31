قشرة الشعر ما هى اسبابها وما هى طرق التخلص منها

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - قشرة الرأس مرض مزمن ينتج عن اختلال ميكروبيوم الجلد .

قشرة الرأس تسبب تساقط الشعر وظهور التهابات جلدية في الفروة.

قد تكون قشرة الرأس لأسباب وراثيه وقد تكون لأسباب غير وراثيه

الأسباب الوراثيه تظهر خلال مرحلة البلوغ وسن 40-60 عاما، والرجال غالبا ما يعانون من قشرة الرأس

ومن ضمن أسبابها الغير وراثية: ضعف منظومة المناعة، الإجهاد العصبي، التغيرات الهرمونية

حالة المناعة تلعب دورا مهما في الحفاظ على التوازن بين الجسم والكائنات الحية الدقيقة. فإذا كانت المناعة قوية، فسوف تقمع النشاط الحيوي للكائنات الحية الدقيقة باستمرار. والإلتهابات التى تظهر فى فروة الرأس هى إنذار لجهاز المناعه لإستعادة قوته ومحاربة العدوى والكائنات الدقيقه المسببه للقشره

الإستخدام المفرط لمستحضرات التجميل يؤدي إلى اختلال حاجز الجلد، وتفاقم التهاب الجلد الدهني.

وأيضا يؤدي الاختلال الهرموني (البلوغ، الحمل، انقطاع الطمث) إلى خلل في توازن هرمون الاستروجين والتستوستيرون، وهذا الأخير يحفز النشاط الإفرازي للخلايا الدهنية، ما يؤدي إلى ظهور حب الشباب. وغالبا ما تحصل هاتان العمليتان معا.

كما أن التهاب الجلد الدهني له مضاعفات منها تساقط الشعر وحدوث الالتهابات البكتيرية الثانوية، ويصبح مرضا مصاحبا لصدفية فروة الرأس، والثعلبة الأندروجينية، والتساقط الكربي، والثعلبة الندبية.

طرق طبيعية لعلاج قشرة الشعر

شرب كثير من الماء

تجنب صبغة الشعر

تجنب التوتر

تجنب تناول السكريات

عصير البصل والثوم

يتم مزج مقادير متساوية من عصير البصل وعصير الثوم مع العسل الأبيض.

فرك الشعر جيدًا بهذا المزيج.

شطفه جيدًا بعد 15 دقيقة.

خل التفاح

إضافة ملعقة واحدة من خل التفاح إلى كوب من الماء.

وضع المزيج على الشعر لمدة 5 دقائق.

شطفه بماء فاتر.