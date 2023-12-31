"خبر أصاب الجميع بالفزع" .. امرأة سعودية رفضت دخول رجل المصعد معها ولكنه أصر على الدخول معها .. ما حدث بينهما لايصدقه عقل

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - كانت هناك إمرأة سعودية ترتدي الحجاب تنتظر داخل المصعد في أحد المباني في الرياض، وفي الوقت ذاته وصل رجل وأراد أن يدخل المصعد، لكن السيدة رفضت وطلبت منه الإنتظار حتى تغادر هي المصعد، لكن على الرغم من ذلك أصر الرجل على الدخول ووضع يده على باب المصعد لمنعه من الإغلاق عند دخوله أبدت السيدة إنزعاجها قائلة “أنت غير مؤدب وغير محترم”، وتطور الأمر ولتفاصيل أكثر في السطور التالية.

قصة إمرأة سعودية رفضت دخول شاب معها المصعد

امرأة سعودية رفضت أن يرافقها رجل في المصعد، لكنه ضغط على الدخول وقال: “المصعد ليس مخصصاً للعائلات فحسب”، ثم تبع ذلك فترة صمت طويلة بين الرجل والمرأة أثناء صعودهم في المصعد وعندما وصل المصعد إلى الطابق الذي ترغب فيه المرأة، نزلت وغادرت المصعد، أما الرجل فإستمر في صعوده إلى الطابق الذي يهدف إليه.

نتيجة نشر الفيديو على مواقع التواصل الإجتماعي

أثار هذا الفيديو جدلا واسعا على وسائل التواصل الإجتماعي، حيث إنتقد العديد من المغردين سلوك الرجل وإعتباره تصرفا غير محترم، لا سيما وأنه قام بتصوير إمرأة غريبة عنه ومع مرور الوقت، تبين أن الفيديو كان مجرد تمثيل، وأن الرجل والمرأة في الفيديو هما زوجان يقومان بتصوير مشاهد درامية ومشاركتها على وسائل التواصل الإجتماعي.

مهم أن نشير إلى أن هذه ليست المرة الأولى التي يثير فيها فيديو تمثيلي جدلاً على منصات التواصل الاجتماعي، سبق أن تم نشر العديد من مقاطع الفيديو التمثيلية التي أثارت إستياء الجمهور بسبب مضمونها، لذلك يجب على المستخدمين أن يكونوا حذرين ويتحققوا من صحة المحتوى قبل أن يقوموا بنشره أو مشاركته مع الآخرين.