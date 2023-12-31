"وصفة جهنمية من الاخر بقشرة موز واحدة بس" .. أكثر من 10 وصفات باستخدام قشر الموز للعناية بالبشرة والشعر ستبهرك

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - تعتبر قشور الموز من المكونات الطبيعية الرائعة التي يمكن استخدامها في روتين العناية بالبشرة والشعر التي لا يعرفها الكثير حيث يتم تناول الموز والتخلص من القشر ورميه ولكن يجب استخدامه كثيرا فهي تحتوي على مجموعة من العناصر الغذائية والمركبات التي تفيد البشرة والشعر بعدة طرق

طرق استخدام قشر الموز للعناية بالبشرة

تقشير البشرة: يمكن استخدام قشور الموز كمقشر طبيعي للبشرة. قومي بفرك القشرة الداخلية من الموز على بشرتك بحركات دائرية لإزالة الخلايا الميتة وتحسين ملمس البشرة.

مكافحة حب الشباب: قشور الموز تحتوي على مضادات الأكسدة والفيتامينات التي يمكن أن تساعد في تقليل التهاب حب الشباب وتهدئة البشرة.

تفتيح البشرة: تحتوي قشور الموز على مواد تفتيح طبيعية تساعد في تحسين لون البشرة وتقليل ظهور البقع الداكنة.

طرق استخدام قشر الموز للعناية بالشعر

ترطيب الشعر: قشور الموز يمكن أن تساعد في ترطيب الشعر وجعله أكثر نعومة. قمي بخلط القشور مع الماء واستخدمي الخليط كبلسم للشعر.

منع تساقط الشعر: يمكن استخدام معجون مكون من قشور الموز وزيت جوز الهند لتدليك فروة الرأس، وهذا قد يساعد في تقوية الشعر ومنع تساقطه.

على الرغم من فوائد قشور الموز، يجب دائمًا إجراء اختبار حساسية قبل استخدامها على بشرتك أو شعرك للتأكد من عدم وجود تفاعل جلدي سلبي