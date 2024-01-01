طلب غريب من فتاة سعودية... فاجىء المأذون قبل الزواج .. لن تتوقع ماذا طلبت من العريس

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - في واقعة غريبة، طلبت فتاة سعودية من عريسها قبل الزواج أن يتعهد لها بكتابة قصيدة شعرية في حبها، وأن يقرأها لها في حفل الزفاف، وبحسب ما نشرته صحيفة “سبق” السعودية، فقد أثار طلب الفتاة دهشة المأذون الذي كان يجري مراسم عقد قرانهما، حيث لم يكن يتوقع أن تطلب فتاة من عريسها أن يكتب لها قصيدة شعرية، ووافق العريس على طلب الفتاة، ووعدها بأنه سيكتب لها قصيدة شعرية جميلة في حبها، وأن يقرأها لها في حفل الزفاف.

طلب الفتاة السعودية

واعتبر البعض أن طلب الفتاة كان غريباً وغير تقليدي، بينما رأى البعض الآخر أنه طلب رومانسي ولطيف، ويشار إلى أن هذه الواقعة ليست الأولى من نوعها، فقد سبق أن طلبت بعض الفتيات من أزواجهن أن يكتبوا لهن قصائد شعرية في حبهن، ويرى البعض أن هذه الطلبات تعكس مدى اهتمام الفتيات بالشعر والثقافة، كما أنها تعبر عن رومانسية الفتاة ورغبتها في أن يكون زوجها رجلاً رومانسياً.

شروط هذه العروسه

وضعت عروس سعودية شرطاً لإتمام مراسم زواجها، وهو أن يجتاز عريسها الفحصوات ، خوفاً من أن يكون مصاباً وينقل لها المرض، وأكّدت العروس على إصرارها، أن يجري العريس فحص قبيل تحديد موعد “عقد القران مشيرآ إلى أنه دائم الخرولج والاختلاط مع الآخرين، على خلاف حالتها، حيث تلتزم بالاشتراطات الصحية والبقاء في المنزل.